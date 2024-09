Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comú d’Escaldes-Engordany i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra han renovat el conveni de col·laboració per a la temporada 2024-25. El contingut de l’esmentat conveni implica la promoció i patrocini, per part del Comú, del Bàsquet Club Morabanc Andorra a la lliga Endesa i de l’equip de capacitats especials del club, que manté el nom BC Andorra Escaldes-Engordany. La corporació es compromet a seguir en el desenvolupament del vessant social de l’entitat esportiva. El conveni també inclou una aportació econòmica i tindrà vigència fins al 30 de juny del 2025.

Un dels punts més importants del conveni és l’ús del Prat Gran per part del BC Morabanc Andorra Escaldes-Engordany tant per entrenaments com per acollir els diferents partits de lliga. El Prat Gran serà el lloc on es disputarà el partit benèfic i d’exhibició “Champions per Unicef”, jornada que comptarà amb l’assistència de personalitats del país i esportistes reconeguts.