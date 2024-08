Les obres a l’hotel Font de Ferro forcen canvis circulatoris a la CG-1

La conversió de l’hotel lauredià Font de Ferro en pisos de lloguer assequible –és una de les adquisicions del Govern per al parc públic d’habitatge– forçarà durant més d’un any un dispositiu especial de trànsit en el tram de la CG-1 que arrenca tot just després de la rotonda d’Aixovall en direcció Andorra la Vella. Els treballs, que impliquen obres d’enderrocament d’una part de la construcció, ja han obligat a tallar un dels carrils en sentit pujada en un tram de 45 metres, que ara mateix està protegit per una tanca. A partir de dilluns, comptant que es preveu un increment del volum circulatori per la tornada de vacances, s’engegarà un dispositiu específic per garantir que funcioni la doble via en sentit nord durant el matí.

Segons va especificar Mobilitat, ja s’han percebut retencions matinals a conseqüència de l’eliminació del carril més a la dreta en sentit pujada. Per pal·liar-ho el que s’ha dissenyat és que a partir de dilluns i des de les sis del matí fins a les dues del migdia s’habilitaran dos carrils en sentit nord i un carril en sentit sud, i que es col·locarà una doble falca en sentit baixada per garantir la seguretat del tancament. Les dues falques estaran separades 20 metres també per raons de seguretat viària. El dispositiu es completarà amb dos senyals de sentit obligatori a la dreta: un en sentit sud, a la primera falca, i un altre en sentit nord, en el punt on es restableixen els sentits normals de circulació. Hi haurà alhora indicacions al pont de Madrid i a la rotonda de la Margineda, totes dues en sentit Sant Julià de Lòria, i als panells lluminosos que indiquen als conductors quin carril és transitable i quin no.

La previsió és que el dispositiu, que funcionarà de dilluns a divendres, duri setze mesos –el termini que s’ha fixat per a la durada de les obres a l’edifici– i per prevenir possibles complicacions viàries, Mobilitat ja adverteix els conductors que planifiquin desplaçaments per evitar retards.

L’hotel Font de Ferro ha de convertir-se en un bloc amb disset pisos de lloguer. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Cevalls per una mica més de dos milions d’euros. Segons especificava el plec de condicions de la licitació, es construiran habitatges a la planta baixa (sis), a la primera planta (quatre), a la segona i tercera (tres a cadascuna) i un únic immoble a la quarta, sotateulada. La mida dels immobles oscil·larà entre els 24 metres del més petit (el de la darrera planta, un estudi reduït) i els 49 dels més espaiosos. A la mateixa parcel·la es deixarà un espai lliure per ubicar-hi un petit aparcament de cinc places. Es tracta d’un edifici que es trobava fora de normativa, però que s’ha acollit a la legislació que permet la rehabilitació o el canvi d’ús sempre que es compleixin els criteris d’habitabilitat.

EL DISPOSITIU

1. UN CARRIL TALLAT PER PODER DUR A TERME L’OBRA

Una tanca inhabilita ja el tram de 45 metres del carril de pujada cap a la capital més a la dreta. Ja s’han produït retencions matinals a conseqüència del tall.

2. DOBLE CARRIL AL MATÍ DE DILLUNS A DIVENDRES

A partir de dilluns, quan s’espera un augment del trànsit, s’habilitarà el doble carril en sentit nord (i només un en sentit sud) de les 6 a les 14 hores.

3. LA MAITEXA DURADA QUE LES OBRES DE L'EDIFICI

La durada prevista del dispositiu és la mateixa que la de les obres a l’edifici, setze mesos. L’immoble lauredià acollirà disset pisos de lloguer assequible.