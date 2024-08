El comú no troba, cinc mesos després, el substitut del cap d’Higiene

Trobar un candidat per substituir el cap d’àrea de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública ha esdevingut un maldecap per al comú d’Andorra la Vella.

El passat 15 de març la corporació va notificar a la persona que havia ocupat el càrrec fins aleshores en període de prova que no era apta per consolidar la plaça. Amb caràcter provisional, va designar com a responsables de l’àrea dos funcionaris amb altres càrrecs directius del comú. Ja han passat cinc mesos i encara no s’ha trobat el candidat que pugui asssumir permanentment aquestes funcions.

Just després de la destitució de l’anterior cap d’àrea el comú va convocar un concurs de mobilitat interna per cobrir la plaça. La convocatòria va declarar-se deserta, i el concurs va tornar-se a publicar al BOPA. També sense èxit.

A finals de juny el comú va convocar un altre procés de selecció, en aquest cas extern, per proveir la plaça de cap d’àrea de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública. Com que tampoc ha reeixit, ahir va publicar-se’n al BOPA la segona convocatòria. Els aspirants podran fer arribar les seves candidatures al comú fins al proper 30 d’agost a les tres de la tarda. La missió del lloc de treball és dirigir, gestionar i coordinar l’àrea en tots els aspectes administratius i d’organització, definir i planificar el pla director de la corporació en l’àmbit d’higiene i salubritat pública i definir mesures correctores i preventives en funció de les necessitats.

JUDICIALITZACIÓ

L’anterior cap d’àrea va presentar fa unes setmanes una demanda judicial contra el comú perquè considera que va patir una persecució per motius polítics quan no se li va consolidar la plaça. Segons una gravació adjuntada a la demanda, tres càrrecs electes van oferir-li en una reunió al febrer una oferta de nova creació per gestionar la flota de vehicles comunal. Van presentar-li aquesta opció com una alternativa a la pèrdua de sou si no aconseguia consolidar la plaça –en cas que la decisió del comú fos desfavorable, hauria de retornar a la seva plaça original al departament d’Aigües i, per tant, baixaria tres llocs a la graella salarial de la corporació–.