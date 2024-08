El projecte Curulla preveu ampliar l’oferta per al 2025

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Bon regust de boca del projecte Curulla compartit entre administració i participants. La iniciativa del comú d’Andorra la Vella per donar una primera experiència laboral en l’administració pública als joves d’entre 16 i 17 anys durant els mesos d’estiu va posar el punt final a la primera tanda amb valoracions molt positives. “Ha estat tot un èxit, de cara al 2025 preveiem ampliar-ho”, va expressar la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada. Aquesta ampliació seria en temps i espai, donat que es valorarà implementar-ho en altres vacances escolars, així com incloure àrees excloses en aquesta edició com el departament de Comunicació o el de Medi Ambient.

Cal destacar que les propostes d’ampliació les han fet els 24 joves que hi han participat durant el juliol.