Preocupació en el comerç del Pas de la Casa per la davallada de les vendes

La passada temporada d’hivern ja va ser més fluixa del previst i el que portem de la d’estiu no apunta signes de millora. El petit comerç del Pas de la Casa alerta que les vendes han caigut i que costa fer sortir els números. Tret d’alguns grans establiments i magatzems que segons ha pogut saber l’ANA han millorat facturació, els negocis més petits de la localitat encampadana estan patint una davallada de vendes que amenaça la seva continuïtat.

Els darrers caps de setmana, inclòs el pont del 14 de juliol, els carrers del Pas s’han vist més buits de l’habitual. Tot i el bon temps, els aparcaments d’autocars han registrat una afluència discreta i els d’automòbils no s’han omplert. Als comerços i restaurants s’hi ha vist moviment, però no tant com altres estius. Antonieta Vila, de l'Associació de veïns del Pas de la Casa, explica que "la temporada ja va començar poc forta. Aquesta és la impressió que vaig tenir abans de començar les vacances. Sé que abans del pont del 14 de juliol de França es va treballar puntualment i bé, però només pocs dies. Em consta que, a principis de juliol, quan en teoria hauria de ser temporada alta, la temporada ja va començar fluixa".

Òscar Ramon, president de la mateixa associació, destaca que "parlant amb altra gent he notat que hi ha hagut una davallada de vendes. Sobretot aquest mes de juliol. A la farmàcia també ha passat. No sabem què passarà al futur, però, per ara, tot és més car i, és clar, el benefici per a nosaltres és més petit. La gent de França ha comprat poc. No sabem si és per les olimpíades o per quin motiu està passant. Jo he estat parlant amb amics i veïns que tenen restaurants i botigues i és cert que estan treballant bastant menys aquest mes”.

Alguns comerciants i restauradors asseguren que ha registrat una davallada de les vendes de fins al 50%. Els motius segurament són molts, i la suma de tots fa que alguns establiments, sobretot els més petits o de gerència familiar, es plantegin seriosament si paga la pena seguir treballant per perdre diners, com és el cas d’una parella que explota un restaurant a l’avinguda d’Encamp a peu de l’estació d’esquí.

Michel Serres, també de l'associació de veïns, creu que la davallada no afecta només al Pas. "Ara mateix estic de vacances i no m'han arribat notícies del Pas, però tot Europa es troba en la mateixa situació. És una cosa generalitzada. Tots els comerciants es queixen del fet que no hi ha gent. I passa en diferents països. De fet, per tot arreu on anem, els venedors ens diuen que no hi ha gent als comerços. La gent s'està quedant sense diners i no està sortint. És així. Jo sempre viatjo i mai hem vist tan poca gent a tot arreu com aquest any”.

Sigui com sigui, petits empresaris de la localitat encampadana alerten que tenen dificultats per tirar endavant els negocis, fer front al lloguer mensual, mantenir la pòlissa sense excedir-la o pagar les nòmines al dia. Una tendència que encaixa amb uns carrers més buits de l’habitual en temporada d’estiu.