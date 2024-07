Concurs per actualitzar el sistema de classificació de la funció pública

El comú ha convocat un concurs públic internacional per a la contractació d’un servei que té com a objectiu principal el desenvolupament d’un sistema actualitzat de classificació de la funció pública de la corporació. Es tracta, de fet, d’un projecte que durarà quatre mesos, que tindrà un pressupost de 50.000 euros, i els primers resultats s’esperen durant el primer semestre de 2025.

El projecte es desenvoluparà en tres fases. En primer lloc, la primera fase de l’auditoria dels llocs de treball del comú té com a objectiu revisar i actualitzar les descripcions dels llocs de treball perquè reflecteixin amb precisió les tasques i funcions actuals, i actualitzar els organigrames de cada departament per garantir que estiguin al dia amb l’estructura actual de la corporació.

Per altra banda, la segona fase del projecte, que implica el disseny i desenvolupament d’un sistema de classificació actualitzat i l’aplicació d’un sistema d’avaluació dels llocs de treball, té com a objectiu revisar i avaluar els llocs de treball del comú, actualitzar-los si cal, proposar una nova estructura retributiva quan sigui necessari i establir un procediment d’avaluació d’ús intern pel departament de Gestió i Desenvolupament humà per a futures avaluacions.

La tercera fase consisteix en el desenvolupament de l’inventari i el manual dels llocs de treball del comú, que servirà com a recurs tècnic bàsic per gestionar els recursos humans. L’objectiu, en aquest cas, és crear un recurs que descrigui els requisits mínims per accedir als llocs de treball i les tasques associades amb informació com la denominació del lloc, cos, família, dotació pressupostària i altres dades rellevants.