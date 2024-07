Cal Paleta es transforma en un nou espai d’exposicions

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili; el cònsol menor, Quim Dolsa, i el conseller de Cultura, Valentí Closa, van inaugurar, ahir al matí, la borda Cal Paleta, que es converteix en un nou espai comunal per als ciutadans destinat a acollir diferents accions culturals, des d’exposicions fins a tallers, xerrades, presentacions i altres activitats promogudes per col·lectius ciutadans.

La instal·lació va ser adquirida per la corporació a mitjans d’abril com una aposta més del comú per atreure visitants i residents i dinamitzar la part històrica de la parròquia. La primera acció que es desenvoluparà a Cal Paleta és una proposta del Grup Folklore Casa de Portugal, que presenta Integrats, una exposició fotogràfica que recull fins a catorze instantànies fetes en indrets emblemàtics de les set parròquies per la fotògrafa Mireia Medeiros Carvalho.

Les imatges integren el vestit tradicional de la regió nord de Portugal dins el patrimoni arquitectònic del Principat. L’exposició es podrà visitar fins a l’11 d’agost de dos quarts de sis de la tarda a vuit del vespre de dilluns a divendres i, el dissabte, d’onze del matí a una de la tarda i de quatre a vuit. Amb tot, el Comú treballa perquè la programació d’activitats sigui variada i accessible a tots els públics amb l’objectiu que la instal·lació es consolidi com a un nou referent cultural.