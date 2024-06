Sant Julià prohibeix el trànsit motoritzat pels camins comunals als vehicles estrangers

El consell de comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat avui al matí, amb el vot a favor de la majoria i l'abstenció de la minoria, prohibir la circulació dels vehicles de motor amb matrícula estrangera o bé llogats pels camins de la parròquia. El conseller de la minoria Josep Majoral s'ha mostrat preocupat per l'efecte que pot tenir la decisió en els municipis fronterers amb Sant Julià. També ha apuntat que actualment la corporació no disposa de prou mitjans per fer complir una decisió com aquesta. Per la seva banda, el cònsol major, Cerni Cairat, ha explicat que aquests municipis, la majoria dels quals ja limiten el trànsit rodat i motoritzat pels seus camins als veïns, han estat informats prèviament de la voluntat del comú d'impulsar aquesta mesura.

D'altra banda, en la sessió s'ha aprovat el tancament dels comptes del 2023, que presenten un dèficit de 5,4 milions d'euros. Aquesta xifra s'explica, sobretot, per la compra al Govern del 60% de la propietat de l'antic Hotel Pol i les obres de reconstrucció del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, destruït per un incendi el novembre del 2022. Pel que fa a l'endeutament, se situa en 8,2 milions d'euros, és a dir, el 54% de la mitjana d'ingressos dels últims tres anys i lluny del límit del 200% fixat per la Llei de finances comunals.