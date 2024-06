El comu d'Ordino ajorna la Nit de la Candela per la previsió de pluja

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comu d'Ordino ha informat en un comunicat aquest matí l'ajornament de la Nit de la Candela degut a motius meteorològics. La festa se celebrarà demà divendres a partir de les 21:30 hores de la nit i es preveu que s'allargui fins a la 1 de la matinada.

El deparament de Cultura del comú informa que està treballant a contrarellotge per fer possible aquest canvi de data amb la mínima afectació. Tot i això, recalca que hi poden haver alteracions en el programa d'actuacions.

El servei meteorològic d'Andorra, en una publicació a xarxes, ha informat d'una línia de precipitacions convectives que creuarà el país al llarg de la nit, coincidint amb l'arribada de l'estiu astronòmic.