Gili lamenta que durant el debat d'orientació no es parlés dels pisos d'Escaldes

Els pisos a preu assequible tornen a deixar qüestions a l'aire, en aquest cas, pel que fa als de l'avinguda del Pessebre d'Escaldes. Segons ha declarat la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, la construcció continua a un ritme favorable, tot i que hi ha una saturació d'obres. "La part nostra del comú va avançant i ara només falta que Govern adjudiqui la seva part perquè hi ha moltes persones que estan esperant i que els agradaria gaudir d'aquests pisos" ha declarat. En aquest sentit, un aspecte que va sobtar a la corporació comunal és l'absència dels pisos escaldencs al Debat d'Orientació Política, un fet que la cònsol major vol creure que és un "oblit" i que no és un senyal que es "tirarà endarrere el projecte".

Les converses amb el ministre d'Ordenament, Raul Ferré, van servir per establir el període de finalització de les obres. "Fa dies que no en parlem, però ens consta que ho haurien de fer molt ràpid" ha confirmat Gili. La creença des de la corporació comunal és que Govern està posant "el fil a l'agulla", perquè "la problemàtica és molt important". En tot cas, si el projecte s'ha d'acabar cancel·lant, Gili ha al·legat que els agradaria un avís perquè ho facin ells. "El projecte ja estava començat, va ser en un moment donat que Govern té ganes de participar-hi i ens va semblar bé que inverteixin en totes les parròquies" ha explicat.

Pel que sembla, no hi ha cap motiu que doni senyals que el projecte es torci. De fet, s'ha remarcat que el període de finalització continua a finals de primavera de l'any vinent.

Xarxa d'aigua amb la capital

Els dos comuns centrals van donar a conèixer la voluntat de fer un estudi sobre la viabilitat de l'aigua en ambdues parròquies. Un projecte que encara no ha sortit un concurs, ja que s'està treballant en el plec de bases per les candidatures de les empreses interessades. "Va avançant, s'hi està treballant, però si no passa res, no és res urgent" ha mencionat. Es torna a fixar data el 2025, tot i que des del comú saben que es poden "tirar un cop de mà" entre ambdues corporacions.