El comú va compartir ahir per xarxes un vídeo (penjat al web del Diari d’Andorra) per celebrar el 46è aniversari de la parròquia, amb imatges de les diferents celebracions que han tingut lloc al llarg dels anys. Aquest cap de setmana Escaldes acollirà espectacles musicals, balls, jocs i una arrossada per commemorar la data.