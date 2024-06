El Prat Gran celebra una nova Festa del medi ambient

El Prat Gran de la Massana va acollir ahir la tercera edició de la Festa del medi ambient. La celebració, que té lloc dos cops l’any, va consistir en una llarga jornada d’activitats orientades als nens i joves i les seves famílies. El propòsit principal de la festa va ser conscienciar els assistents sobre la importància de tenir cura de l’entorn natural.

El programa de la festa va oferir una gran diversitat de propostes: des d’espectacles infantils fins a tallers de pintura, jocs metàl·lics, proves de preguntes o excursions grupals per conèixer el pes que té la sostenibilitat en la vida quotidiana. Les activitats estaven pensades per divulgar temes diversos, com ara el reciclatge de residus, l’electricitat autònoma o el respecte per l’ecosistema. Les més exitoses van ser l’Animalada (circuits metàl·lics) i els Amics d’en Crusó (tallers de fusta). Un altre punt destacat del programa va ser l’intercanvi d’objectes del Punt EBUR, que va comptar amb la col·laboració de la deixalleria de les valls del nord.

Pel que fa al balanç, els organitzadors van destacar una afluència d’assistents satisfactòria –unes 400 persones– i van remarcar la valoració positiva de les famílies de la ubicació d’enguany. La intenció, però, és que la Festa del medi ambient continuï sent una celebració itinerant i en cada edició s’instal·li en una parròquia per afavorir la visibilitat.