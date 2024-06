Els escaldencs decidiran en consulta si cal que hi hagi un festiu local més

El comú d’Escaldes-Engordany organitzarà una consulta l’any que ve per decidir si el dia de la parròquia o el de Sant Miquel d’Engolasters han de ser festius. La cònsol major, Rosa Gili, va avançar ahir al matí durant una sessió del consell d’infants que aquest any la corporació promourà un procés participatiu adreçat als escaldencs per determinar si el 14 de juny –data que commemora la creació de la parròquia el mateix dia del 1978– o el 8 de maig, dia de Sant Miquel d’Engolasters, han d’incloure’s en el calendari de festius oficial. La consulta també preveuria l’opció de votar en contra de les dues opcions.

L’ampliació de les dates festives va ser una de les propostes que, de manera conjunta, els representants de totes les escoles presents a la parròquia van presentar al consell d’infants. La cònsol major, per la seva part, ja va explicar fa uns mesos en roda de premsa que el comú estudiaria la possibilitat de fer canvis en el calendari de dies no laborables. Cal recordar que fa anys que la festa de la parròquia va traslladar-se al diumenge següent al 14 de juny per evitar haver de tancar comerços. En el mandat anterior Gili ja va plantejar-se ampliar els festius al 8 de maig i el 14 de juny, però els estralls de la pandèmia en el sector van convèncer l’equip de govern d’ajornar el debat. Ara els més petits l’han reobert.

La sessió també va servir per conèixer la resta de propostes que els infants han treballat en el marc de les comissions. Els consellers representants de tots els sistemes educatius van poder debatre i fer una avaluació acurada de totes les iniciatives gràcies a les explicacions donades per part dels representants del comú escaldenc.

Les propostes presentades pels infants tracten qüestions mediambientals i socials. En concret, els alumnes van demanar tirar endavant diverses mesures per millorar el reciclatge de residus, estalviar aigua per afrontar millor la reducció de precipitacions dels últims anys, mantenir els espais públics nets i ajudar la gent que ho necessita.

El comú va donar resposta a totes les propostes i va explicar les accions que ja es fan per abordar tots aquests reptes. Els representants de la majoria van emplaçar-se a continuar treballant-hi i van prometre que faran difusió d’uns cartells elaborats pels infants. La sessió va estar conduïda per la cònsol major i la consellera d’Infància, Maria Carriço, acompanyades per la tècnica de sensibilització de l’Unicef, Mercè Miguel.