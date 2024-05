Restriccions per accedir a l’aparcament

El comú d’Andorra la Vella limitarà l’accés a les plantes de l’aparcament comunal de Prat de la Creu a les persones que hi hagin estacionat el vehicle. Així, les portes estaran tancades i, per obrir-les, caldrà disposar de la targeta PK o d’un tiquet d’estacionament. Els ascensors que connecten Prat de la Creu amb la plaça del Poble continuaran sent de lliure accés, segons va explicar ahir al matí el conseller de Circulació i Aparcaments de la capital, Xavier Surana, en declaracions als mitjans.

La corporació pren aquesta mesura, encara en fase d’estudi, per millorar la seguretat a l’equipament, on s’han registrat diversos actes de vandalisme en els últims mesos.

Pel que fa a la instal·lació de càmeres –una altra de les propostes per prevenir més bretolades–, el conseller de Circulació i Aparcaments va manifestar que “ja s’han demanat els preus” dels aparells i que tan bon punt es tinguin començaran a instal·lar-se. Sobre el fet de si el personal que hi ha a aquesta instal·lació és suficient, Surana va manifestar que ja hi ha una plantilla que hi treballa, però que cal tenir en compte que “a vegades també hi ha baixes i això dificulta l’organització del servei, però quan la plantilla està completa no hi ha necessitat urgent d’efectius”. No hi haurà, per tant, més incorporacions.