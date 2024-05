Incrementa el nombre de participants en els Premis Sant Jordi de l'ambaixada espanyola

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nombre d'alumnes que s'han presentat enguany a la 42a edició dels Premis Sant Jordi 2024, organitzats per l'ambaixada d'Espanya al Principat d'Andorra, ha augmentat considerablement fins a arribar als més de 850, uns 200 participants més que l'any passat, segons ha apuntat aquest dimecres l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carlos Pérez-Desoy, durant una roda de premsa.

"També hi ha hagut una important presència femenina. De fet, el nombre de nenes que hi han participat és força més elevat que el de nens" ha puntualitzat, Pérez-Desoy, qui també ha destacat la qualitat del disseny del cartell d'enguany. "Per a nosaltres és una fita sempre important perquè, com sabeu, són els premis de literatura més antics del Principat i això ens sembla una dada a tenir en compte i a valorar molt positivament particularment en un moment en què, com sabem, vivim una pressió molt important pel que fa a la cultura audiovisual i això indubtablement ho pateix la cultura escrita" ha afegit l'ambaixador.