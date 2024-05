El Govern destinarà més ajudes al foment del benestar animal

detail.info.publicated Agències Ordino detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va inaugurar ahir la quarta edició de la Fira del Bestiar d’Ordino, dedicat a productes artesanals i agroalimentaris, posant en relleu la voluntat de mantenir la tradició i passar el relleu a les noves generacions. Una de les mesures que va avançar va ser destinar més ajudes al foment del benestar animal, i va assegurar que la voluntat és ampliar-lo de cara a l’any que ve per “fer-lo extensiu al bestiar equí i oví”. Precisament, una de les novetats d’enguany ha estat la subhasta dels quatre braus de raça bruna per a restauradors i carnissers, uns animals que han estat cuidats a partir del reglament del foment del benestar animal. En aquest sentit, Casal va remarcar que la partida pressupostària actualment gira entorn dels 140.000 euros i es vol ampliar a les seccions equines i bovines. Per això, el ministeri es troba actualment a l’espera de l’avaluació per part de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per dictaminar quines explotacions compleixen amb els requisits. En total, Ordino compta amb 15 explotacions ramaderes i 444 caps de bestiar: “[Ordino] és important per al sector primari, hi ha una mostra significativa a la parròquia”. “Els ramaders fan una excel·lent feina que ens permet crear un producte de qualitat”, va afegir el ministre. La inauguració va comptar amb la presència de la cònsol major, Maria del Mar Coma, i la subsíndica, Sandra Codina.