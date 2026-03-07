Una vida amb sentit
De tant en tant, un text et sacseja perquè posa paraules al que molts sentim en silenci: “No n’hi ha prou de tenir vida; cal donar-li vida a la vida.” Perquè hi ha una manera d’existir que s’assembla massa a una sala d’espera: respirant, sí… però sense esperar res, sense estimar res, sense construir res. I això, en el fons, és una mena d’absència.
M’impressiona una idea dura però veraç: una vida inútil és una mort prematura. No perquè hàgim de ser extraordinàriament productius, sinó perquè l’ànima es marceix quan no troba un perquè. Viktor Frankl ho va dir amb una claredat que consola: “Qui té un perquè per viure, pot suportar gairebé qualsevol com.” El sentit no elimina el dolor, però el transforma. Li posa nom. Li posa direcció.
Quan viure és més que passar pels dies
També m’ha quedat gravada una altra invitació del llibre d’Alfonso Milagro Los cinco minutos de Dios: “Viu de tal manera que, quan arribi l’hora, no et faci vergonya haver viscut.” No és un crit d’heroisme, sinó de coherència. No es tracta de viure sense errors –això és impossible–, sinó de viure amb veritat: assumint, aprenent, estimant, rectificant.
I aquí arriba una de les grans trampes del nostre temps: confondre vida amb comoditat. La vida té plaer, diversió, viatges, diners i confort… però no és això. I també té llàgrimes, cansament, angoixa i pèrdues… però tampoc és això. La vida és una cosa més fonda: és complir una missió, omplir un lloc, participar en un projecte, contribuir al bé dels altres. Deixar el món una mica millor de com l’hem trobat.
Potser el secret és simple: cada matí preguntar-nos, sense drama i amb humilitat: què farà que el meu dia tingui sentit? I després, fer-ho. Encara que sigui petit. Perquè, al final, viure no és acumular dies. És convertir-los en vida.