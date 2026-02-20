Podem controlar-ho tot?
L’estoïcisme va néixer al segle III abans de Crist però té tanta actualitat que les seves frases, aforismes i ensenyaments estan en auge de forma global. Si bé va ser Zenó de Cítion qui va donar naixement a aquesta escola filosòfica, diversos autors són presents avui en llibres, xerrades, conferències d’experts i també en els consells de psicòlegs que l’utilitzen per a la seva tasca diària. Sèneca, Marc Aureli i Epictet estan entre els més citats i buscats pels que busquen una vida més lleugera i calmada, amb menys preocupacions i lluny dels drames d’ocupar-se d’allò que no poden solucionar, i una de les bases de la filosofia estoica –present a Epictet i en tots els grans pensadors d’aquesta escola– és precisament concentrar-se només en allò que un pot controlar, una ètica aplicada a allò personal que es regeix per la lògica i defensa que tot té una causa-efecte. És inútil oposar-se als desastres o a les coses negatives que succeeixen a la nostra vida perquè tot es regeix per una llei superior a la qual ens hem de sotmetre. Acceptant això, acceptant que el caos ho pot tot, l’únic que poden controlar les persones és com podem reaccionar davant de les desgràcies.
L’estoïcisme el que defensa és que l’única manera d’assolir la felicitat és acceptant el moment present amb totes les conseqüències i evitar l’aferrament a les coses materials així com defugir de la por al dolor. A més, la filosofia estoica diu que només una persona amb saviesa és capaç de combatre i resistir les desgràcies.
En un món tan agitat i ple d’incerteses, l’estoïcisme ens ofereix una via per trobar pau interior, equilibri emocional, tranquil·litat i resiliència tot recordant-nos, que encara que no sempre podem canviar allò que ens passa, sí que podem canviar com ho afrontem. Imagina poder enfrontar-te als desafiaments diaris amb calma i serenitat, sense deixar-te endur per les emocions negatives. No sona gens malament, oi?