Una anàlisi de les dades de la UE realitzada en nom de la Confederació Europea de Sindicats (CES) revela que el nombre de treballadors privats de vacances ha augmentat en més de dos milions. S’estima que 39,7 milions de treballadors (15%) el 2022 no es van poder permetre una setmana de vacances fora de casa, sigui al seu país o a l’estranger, és a dir, un augment del 14% respecte als 37,6 milions del 2021. L’augment més significatiu d’aquesta privació de vacances per manca de mitjans es va registrar a França, on prop d’un milió de treballadors es van veure obligats a quedar-se a casa. Els canvis percentuals més alts es van observar a Irlanda (+3,8%) i França (2,5%). Tot i que en descens, és a Itàlia on trobem el major nombre de treballadors (6.074.357) que no poden pagar les vacances, mentre que els països amb una proporció més alta de treballadors en aquest cas són Romania (36%), Xipre (25%) i Grècia (25%). Tanmateix, probablement la situació ha millorat a Romania des que el govern va augmentar el salari mínim un 23% i va reforçar el poder dels treballadors per negociar col·lectivament per obtenir millors sous. Les xifres per al 2023 podrien ser encara pitjors després d’un augment rècord del cost de les vacances l’estiu passat i la caiguda dels salaris reals a tota la UE a causa de la inflació impulsada pels beneficis. Els 10 països amb un canvi percentual més alt en el nombre de treballadors que no poden pagar les vacances van in crescendo. No tenim dades de la situació a Andorra, però en vista del panorama econòmic del país i de la situació econòmica de la classe treballadora andorrana, no esperem gaires bons auguris sabent que molts treballadors han de tenir diverses feines per arribar a final de mes.