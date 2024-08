Compte a l’estranger?

Creat: Actualitzat:

Si per les circumstàncies que sigui vostè disposa d’un compte bancari a l’estranger, generalment Espanya o Portugal, segur que en més d’una ocasió s’ha emprenyat per tot el que li cobren pel fet de ser andorrà. Des de comissions per ingressar pel caixer automàtic, la quota dia a dia cada tres mesos, el certificat de no residència un cop l’any, la comissió per manteniment del compte i altres invents que s’havien d’anar suportant perquè no hi havia més remei que tenir un compte espanyol si la persona tenia rebuts domiciliats. Tinc bones notícies, segurament encara no ho sap, però des del mes de març de l’any 2019 està en vigor per a Andorra la normativa SEPA (Single Euro Payments Area), que és una normativa que limita la zona geogràfica en la qual consumidors i empreses poden realitat cobraments i pagaments, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions bàsiques, i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc on es trobin. El marc d’aplicació són les domiciliacions i les transferències.

A la pràctica significa que, com ja estem dins de la zona denominada SEPA, si vostè així ho sol·licita els ajuntaments hauran de cobrar-li els impostos pel compte bancari andorrà, però també ho podrà sol·licitar a les empreses de subministrament de serveis, com ara electricitat, aigua o telèfon. En cap cas es podran originar despeses suplementàries per a vostè, ja que, segons la normativa, els bancs estan obligats a aplicar els mateixos criteris i despeses. Res de comissions.

D’aquesta manera, s’elimina l’obligació de disposar d’un compte bancari estranger pel fet d’haver de fer el pagament recurrent d’impostos, taxes, béns i/o serveis, i viceversa, els bancs andorrans de la mateixa manera han de complir la normativa SEPA, amb un procés d’adaptació que ja va finalitzar l’any 2022.