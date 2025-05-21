El poder de la coma
Dissabte passat, que s’esqueia que era el dia –imagino– que la universalitat occidental consagra a la diversitat LGTBQ+, un dels plafons informatius que hi havia sobre la CG-1 anunciava, a andorrans, turistes i passavolants, la bona nova: “Astimem la diverssitat”, fins que algú va avisar els responsables de picar els missatges i ho van corregir de seguida. Astimem la diverssitat ortogràfica, a més de la de gèneres i identitats sexuals, naturalment, però entre poc i massa. És cert que l’ortografia passa per hores baixes, que escriure bé i que s’entengui no té cap prestigi ni glamur. Però és molt fàcil que, si bades i les col·loques a la babalà, transmetis al lector un missatge confús o erroni. En un prat encampadà amb ovelles, un cartell adverteix: “No es pot donar menjar als animals que es poden morir.” És a dir: podem alimentar els animals immortals, els que són de la mena de les aus fènix, els unicorns i les llagostes, i prou: una prova fefaent de l’enorme poder que té una coma ben posada. Que no hi són per fer bonic, vaja. Ara, que hem de mirar en tot el que fem. Ara fa uns dies que circulen unes fotos fetes no a Ciudad Juárez, sinó a la Seu, on un empresari-proveïdor empipat va agafar un esprai de pintura blanca i el va buidar sobre el cotxe d’un client morós: “paga la dogra”. I no una, sinó tres o quatre vegades, ho va escriure. Jo la pagaria de seguida: aquesta mena de gent, que no té cap respecte per la gramàtica, l’ortografia i la comprensió lectora, no s’està gaire de punyetes i sol ser perillosa.