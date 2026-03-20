La necessària protecció als entorns digitals
Si volem un país digitalment competent i sa, l’hem de construir entre tots i totes
Assistim a un entorn digital imparable que ens confronta cada dia amb nous dilemes i al mateix temps amb l’esgotament de voler protegir els nostres sense tenir totes les respostes.
Durant els darrers anys, les grans empreses tecnològiques –com ara Google, Instagram o TikTok– han configurat un espai digital en què pràcticament qualsevol contingut pot circular sense control, tant si és nociu com enganyós o mancat de rigor. El seu model de negoci és clar: captar l’atenció dels usuaris el màxim temps possible, sense distingir si darrere de la pantalla hi ha infants, adolescents, adults o gent gran. I massa sovint, com s’ha demostrat àmpliament, ho fan sense aplicar cap mena de filtres necessaris per protegir els més vulnerables.
A Andorra les coses es poden fer. I es poden fer molt bé
Resulta ben significatiu que, mentre als mitjans tradicionals –premsa, ràdio, televisió–, des de fa anys, hi ha lleis clares que regulen, per exemple, la publicitat d’apostes o la protecció de la infància, a les xarxes socials i plataformes digitals aquestes normes encara no s’apliquin amb el mateix rigor. Allà, són els algoritmes els que decideixen què veu cadascú i els ciutadans ens trobem sols davant d’un espai en què la responsabilitat no està gens definida. Ara bé, que el problema vingui de fora no vol dir que no puguem prendre accions per protegir-nos.
Europa, tard o d’hora, demanarà comptes a les grans tecnològiques. De fet, ja ho està fent. Però mentre arriben les solucions, som les famílies i les empreses de telecomunicacions qui hem de tenir un paper actiu. I això no vol dir instal·lar una app de control parental i oblidar-nos. Vol dir parlar amb els fills, escoltar els seus neguits, entendre què els preocupa i també estar al dia del que veuen a les xarxes i per què. I vol dir que també vetllem per la gent gran i no els deixem fora d’una l’evolució digital que és i serà imparable.
Des de les empreses tecnològiques hem d’impulsar i promoure la conscienciació i informació necessària a la ciutadania, alhora que oferir solucions de protecció digital reals i aplicables. Una tasca que Andorra Telecom ha estat desenvolupant des de ja fa uns anys i que continuarà fent, formant part del pla d’acció per a la millora del benestar digital dels infants i joves del Centre de Benestar i Competències Digitals d’Andorra Digital.
En els darrers anys Andorra ja ha fet passes endavant. Hem estat dels primers països del món a tenir una SIM de menors amb Internet Protegit, un servei gratuït i fàcil d’activar via app i web d’Andorra Telecom o trucant al 115. I també una wifi protegida a les llars. I tenim actualment tota la infraestructura de wifi pública protegida amb Internet Protegit.
Això vol dir que, encara que no podem controlar el que els algorismes mostren als nostres fills a Instagram, YouTube o TikTok, sí que podem evitar que, si cliquen un enllaç que els porta a un web d’apostes esportives, contingut pornogràfic o a qualsevol pàgina no apta per a la seva edat, aquesta es bloquegi automàticament. No és la solució que molts voldríem, però és un tallafoc que ens dona cert marge. Avui tenim a Andorra més de 1.700 mòbils de menors i 700 llars protegides amb Internet Protegit, però haurien de ser moltes més.
Perquè si volem un país digitalment competent i sa, l’hem de construir entre tots i totes. I Andorra pot demostrar que quan institucions, entitats, ciutadania i, en aquest cas, l’operador nacional s’alien, les coses es poden fer. I es poden fer molt bé.