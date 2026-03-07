Cultura a Canillo
Les primeres Jornades d’Història de Canillo han aplegat un floret de gent
De Canillo en amunt enfilem la carretera de França tenint ara a una banda ara una altra, o als dos costats alhora, cases i poblats. Soldeu és el més gran, de poble, ben emplaçat en un caient assolellat i reservat d’allaus i després, passades les Bordes d’Envalira, i ja en terreny de la parròquia d’Encamp, enfilarem –si no passem pel túnel– la darrera tramada per la costa del port i fins a arribar al port d’Envalira. La carretera que ens hi permet pujar, bona, ampla i ben mantinguda, ens oferirà les millors vistes sobre Grau Roig i des del cap del port, o de fra Miquel (quin nom alhora tan bonic i tan poc emprat), ens portarà de baixada cap al Pas de la Casa, el populós empori comercial, dedicat a la neu i al comerç, situat a 2100 metres d’altitud, un cas únic en tota la serralada del Pirineu, amb aital vitalitat comercial i turística tan concentrada. Però el Pas de la Casa fa cent anys no era així, ni de bon tros. Ha crescut, s’ha atapeït del tot en poc més de sis dècades, degut precisament a la proliferació imparable dels seus comerços i serveis dedicats a l’esquí. I de les primeres botigues, com la dels Borra, amb aquells forcs d’alls que al seu temps –i quins temps més senzills i naturals ens semblen avui en dia quan n’admirem nostàlgiques fotografies!– eren el millor reclam per atraure les primeres onades de visitants.
Permet i possibilita girar la vista enrere per aprendre
De la mateixa manera que el Pas de la Casa, però tirant molts més anys i segles enrere, com es troben en papers vells, els que es guarden en arxius, els entesos en història ens diuen que de Canillo en amunt, allà a l’any 1173, no hi constava més que el Vilar, sense trobar ni Ransol, ni l’Aldosa, ni Soldeu. Haurà de ser després de la Pesta Negra del 1348, que comencen a tirar, la gent de Canillo, ribera amunt i el 1357 ja surt en els papers un veí de Soldeu. Fins que no s’estableixen nuclis habitats tot l’any, les bordes eren les úniques que veien gent a l’estiu. Avui en dia, imaginar-nos anar per la carretera des de Canillo i no trobar casa ni foc de Sant Joan de Caselles en amunt, és un exercici tan complicat de fer-ho amb els ulls oberts com amb la ment, tal és la imatge del paisatge poblat que estem acostumats a veure. I aquí, altre cop, hem de parlar de l’ull dels historiadors, aquell ull escodrinyador de papers i de terme, tal com ho fan els que realment en saben, aquells amb coneixement après en els documents i traspassat als indrets protagonistes d’allò que trobem escrit i indicat. Aquests són qui, dedicats a esbrinar la història, a obrir calaixeres, a remenar manuscrits, a interpretar fets passats, ens poden dir moltes coses de temps pretèrits allunyats en el temps però lligats en ànima i esperit als llocs presents, més quan són bressol d’avantpassats.
Les primeres Jornades d’Història de Canillo han aplegat justament aquesta setmana i aplegaran la setmana entrant, en vetllades de conferències sobre història, un floret de gent amb coneixements de fets històrics i d’arqueologia. La intenció i bon i ferm propòsit del comú de Canillo, que n’és l’organitzador, és “apropar el passat de la parròquia al conjunt de la ciutadania, a través d’un cicle de xerrades divulgatives, rigoroses i accessibles. Aquestes jornades volen oferir una mirada àmplia i plural sobre la història de Canillo, posant en valor la documentació històrica, l’arqueologia, la memòria col·lectiva i les tradicions populars. El cicle s’adreça a tothom i té com a objectiu fomentar l’interès per la història local, tot reforçant el vincle entre patrimoni, identitat i parròquia”. En aquestes primeres jornades, conformen el conjunt de conferenciants els noms de Domènech Bascompte, Josep Giribet, Climent Miró, Pau Gonzàlez (els dos conspicus autors dels estudis sobre el poblament que han centrat la introducció d’aquest article), Cristina Yàñez, Quim Valera i Robert Pastor, que exposen els seus coneixements a Cal Federico. A més, com a complement, el dia 16 de març es projectarà el documental de Jorge Cebrián Lluitar per la vida, a l’auditori del Palau de Gel.
Aquesta iniciativa del comú de Canillo permet i possibilita girar la vista enrere per aprendre i conèixer com i de quina manera el passat viscut per les generacions precedents no ha tingut sempre els escenaris de poblament que avui en dia ens envolten, perquè la marca de les generacions passades, el rastre deixat, ha anat configurant, configura i configurarà els entorns humanitzats. Aquest fet, indestriable, connatural amb la condició humana, afaiçona els poblats, siguin petitons o esdevinguin a la llarga pobles grans o conurbacions a l’estil d’Andorra la Vella i les Escaldes. Que la història plasmada en papers i en les construccions més variades, des d’una paret d’un marge o des d’una cabanya de pastor fins a ponts i ermites vells de segles, ens la facin més propera, entenedora, amigable i també corprenedora, que ens arribi al cor, és un goig que cal valorar i preservar, tal com s’escau en aquestes interessants i concretes Jornades d’Història de Canillo. Per molts anys!