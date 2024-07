Les fundacions a Andorra

Creat: Actualitzat:

Actualment, les fundacions tenen un paper fonamental en el desenvolupament de projectes socials, culturals i mediambientals, que beneficien el bé comú, tant a Andorra com a nivell internacional. Les fundacions, ja siguin públiques o privades, ajuden els ciutadans i el país en general, oferint suport a iniciatives educatives, de salut, assistència social i investigació científica, entre d’altres, millorant així la qualitat de vida i fomentant el progrés de la comunitat. A Andorra, les fundacions estan regulades per la Llei 17/2023, del 22 de setembre, de text consolidat de fundacions, la qual estableix els requisits per a la seva constitució, funcionament i dissolució, amb l’objectiu de garantir la transparència, la bona governança i la rendició de comptes.

Avui en dia, al Principat hi ha 27 fundacions privades i 8 de públiques, que conjuntament ofereixen recursos de tota índole, econòmics, mèdics o educatius, tant a Andorra com a països de tots els continents, des del Nepal a Guinea Bissau o Nicaragua, fent que els recursos andorrans ajudin persones de tot el món, en allò que necessitin, sense oblidar l’ajuda local.

Com a primer pas, per constituir una fundació a Andorra és necessari formalitzar una escriptura pública davant de notari i obtenir l’autorització prèvia del Govern. La sol·licitud d’autorització ha d’incloure els estatuts, una memòria explicativa de les activitats previstes i un pla de viabilitat econòmica que demostri la suficiència de la dotació inicial.

Un cop constituïda, s’inscriu al Registre de Fundacions, un òrgan depenent del ministeri de Justícia i Interior, per adquirir personalitat jurídica. Aquest registre assegura la publicitat de les fundacions i garanteix que les entitats compleixin amb els requisits legals establerts.

Les fundacions han de perseguir finalitats d’interès general, cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries, laborals, de cooperació per al desenvolupament, defensa de l’entorn i del medi ambient, foment de l’economia social i de les persones en risc d’exclusió, entre d’altres. Les activitats han de beneficiar col·lectius genèrics de persones, i han de ser coherents amb les finalitats pròpies de cada fundació.

Així mateix, com a caràcter general, es regeixen per una sèrie de principis i valors, plasmats als seus estatuts i a la memòria d’activitats, tals com, per exemple, l’assistència directa a les persones necessitades, l’ètica professional, el foment de l’educació o la sostenibilitat dels projectes, i que busquen aportar valor de forma altruista i a llarg termini.

La dotació inicial mínima d’una fundació és de 100.000 euros, que pot consistir en diners, béns o drets, i ha de ser suficient per assegurar el compliment de les finalitats fundacionals.

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la fundació, i ha d’estar format per un mínim de tres membres (persones físiques o jurídiques), com a mínim un president i un secretari. Aquest òrgan és responsable de la direcció i administració de la fundació, assegurant que les seves activitats es duguin a terme de manera efectiva i alineada amb les seves finalitats.

Les fundacions estan obligades a portar una comptabilitat ordenada i a elaborar anualment uns comptes que reflecteixin fidelment la seva situació financera i patrimonial. Aquests comptes han de ser aprovats pel patronat i presentats al Registre de Fundacions, juntament amb una memòria d’activitats.

Les fundacions mantindran la seva vigència fins que es compleixi el termini pel qual van ser constituïdes, es compleixin les finalitats fundacionals, sigui impossible acomplir-les, es fusionin amb d’altres entitats, per resolució judicial o per les causes previstes a l’escriptura fundacional o els estatuts.

Les fundacions a Andorra, regulades per la Llei 17/2023, del 22 de setembre, de text consolidat de fundacions, són entitats clau per a la promoció d’activitats d’interès general, que afavoreixen tant els ciutadans andorrans com les persones que ho necessitin a nivell internacional. Aquestes entitats, amb el suport d’un marc legal clar i estructurat, contribueixen significativament al desenvolupament social, cultural i mediambiental del país. La transparència, la bona governança i la rendició de comptes són els pilars que garanteixen el bon funcionament de les fundacions, assegurant així el seu èxit i sostenibilitat a llarg termini.