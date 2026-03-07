Fracàs diplomàtic
En temps convulsos, els conflictes internacionals tornen a projectar ombres llargues sobre una política global tensionada. Els atacs a l’Iran, que ocupen tots els titulars, accentuen la sensació d’un ordre fràgil i dispers, mentre la UE continua atrapada en la seva dificultat per articular una posició comuna, més immersa en el que l’allunya que en el que l’apropa. Aquesta indefinició conviu amb un fenomen cada vegada més evident: els episodis de tensió externa acaben servint, voluntàriament o no, per diluir l’impacte de crisis internes. Ho vam veure amb escàndols com el cas Epstein, que incomoda una classe sencera d’estructures de poder. Davant l’esclat de noves crisis, molts governs troben en el soroll bèl·lic una pausa inesperada, una finestra que permet difuminar debats incòmodes o responsabilitats pendents. Paral·lelament, els règims presidencialistes aprofiten la conjuntura per reforçar lideratges personals, mentre els mercats fluctuen i la ciutadania assisteix a un món que sembla moure’s sense direcció clara. Davant d’aquesta deriva geopolítica en què la diplomàcia sembla haver perdut la partida, Europa hauria d’evitar que la crisi internacional acabi sent un escenari d’impunitat política. Europa hauria de ser un actor clau enmig del conflicte aportant visió i solidesa i no un conjunt de països actuant individualment. Davant d’aquesta deriva, Europa necessita recuperar determinació i valentia política: no per competir en poder, sinó per defensar la racionalitat, la diplomàcia i la responsabilitat col·lectiva.