Adoctrinar a les aules
Alguns col·lectius de la societat determinen, de forma lliure i subjectiva, que hi ha neguits i/o necessitats que no estan degudament previstos per l’Estat. S’ajunten en grups d’acció per atorgar valor i força als seus interessos. Això succeeix des de sempre en política, i també en tots els altres aspectes i sectors que conformen una societat plural. Entenc que aquests moviments de la societat civil, totalment lícits, expressin una vitalitat per completar i redirigir adequadament, segons llur opinió, les accions del govern establert. A aquest efecte, l’escola primària és un blanc perfecte, i també un objectiu sucós, per practicar una penetració ideològica, particularment punyent i efectiva, de les tesis que defensen alguns grups com, per exemple, les associacions guardianes de les anomenades identitats de gènere. Aquestes legions que afloren, amb equips sense formació pedagògica reglada, proposant generalment proselitisme i adoctrinament, haurien de requerir, com a condició sine qua non, el PIN parental, si és que l’Estat permet l’accés a les aules. Sempre he pensat que l’escola ja disposa de les matèries i disciplines curriculars, que tradicionalment es vehiculen als alumnes per a la formació i per a la construcció d’una personalitat crítica. Em permetré, no obstant això, proposar, per adaptació dinàmica al món que ens envolta, un paquet educatiu bàsic i neutre de formació financera elemental. La llibertat ens atorgarà sempre el dret que cada infant, fora de les hores lectives, pugui desenvolupar les habilitats que les famílies considerin oportunes.