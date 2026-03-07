Negacionistes
Mira que m’agraden les subtileses, les analogies críptiques, les metàfores quasi indesxifrables, les marrades retòriques per arribar al punt B pel camí més llarg possible... Hi ha dies, però, en què la resistència a l’evidència és tan capquadrada que et veus abocat a treure del calaix les titelles de dit i el llibre d’estil del Barri Sèsam i ser tan nítid com n’ets capaç. I en un any en què he sentit tantes vegades que una bona part de la culpa de l’auge de l’extrema dreta es deu al fet que el feminisme ha anat massa lluny, avui és un d’aquells dies. Siguem clars, doncs. Ni de broma! D’entrada, per pura fal·làcia lògica. Que el feminisme hagi anat massa lluny és, ras i curt, impossible, i defensar-ho és demostrar que no és té ni la més mínima idea del que és el feminisme: no es pot anar massa lluny en la consecució de la igualtat. Poden haver-hi imperfeccions i desajustos en la lluita feminista? I tant! Però tenen un impacte en la igualtat tan infinitament menor al de les quotes de desigualtat que encara manté el sistema que invocar-los sense caure en l’anècdota és, de nou, impossible. Perquè no és només que no s’hagi anat massa lluny, és que som a anys llum d’albirar una igualtat efectiva i sí, la paraula que millor defineix aquest sistema, la del poder que regeix aquesta eix de desigualtat en concret, és la de patriarcat. Sí, patriarcat, una paraula denostada i ridiculitzada. Ridiculitzada per aquells que es beneficien del patriarcat perquè, recordem (ja hem dit que avui anàvem a conceptes bàsics), en un món on tot són lluites per guanyar o mantenir quotes de poder, la ridiculització de l’existència del patriarcat és una arma més dels que es beneficien del sistema. No és una reacció contra un feminisme que ha anat massa lluny, és un rearmament contra un feminisme que s’atreveix a existir. És l’hora, però, de girar la truita. De dir que el que és ridícul és negar l’evidència. De riure’ns dels qui tanquen els ulls, es tapen les orelles i criden bla-bla-blà per negar la realitat. Ridículs ells. I a poc a poc, com ja hem fet amb els terraplanistes i altres negacionistes, arraconar-los del debat públic fins que tinguin una evidència que mig se sostingui. Fins aleshores, que es quedin al seu raconet i que mirin de no emprenyar massa, que queda molta feina per fer.