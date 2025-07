Canviar l’hora, una presa de pèl

Creat: Actualitzat:

Gairebé tres dècades després de l’invent, no puc entendre com el govern ens imposa una norma absurda: la que ens obliga a endarrerir el rellotge 60 minuts durant el darrer cap de setmana de març. Amb arguments inconsistents i mots rebuscats, pretenen vendre’ns la moto que s’hi guanya molt, pel que fa a estalvi energètic. Penso que –com en tantes altres coses– ens aixequen el coll de la camisa. Bla, bla, bla! Per reduir despeses, bé podria rebaixar-se el sou la classe política. Limitar a mínims l’estol immens d’assessors endollats, amb pagues esgarrifoses. Carregar-se el parc mòbil de vehicles oficials que els fan de taxi, a tort i a dret. Eliminar la Cambra del Senat –no serveix per a res– i reduir el nombre de diputats dels 18 parlaments a la meitat. Al cap i a la fi, pel que fan i l’espectacle que donen, tant hi fa! Ens enreden adduint l’objectiu que adapten l’horari laboral a les hores de sol per estalviar costos. Amb aquesta mesura, recuperem allò que en diríem l’hora oficial: anar una hora per davant del temps que marca el meridià de Greenwich. Per a mi, el millor horari és el dels pagesos. El de tota la vida. Aquest trasbals afecta, sobretot, la mainada, la gent que té patologies i les mascotes. S’alteren els bioritmes normals, tot i que –passats pocs dies– l’organisme fa per adaptar-s’hi. Teòricament, els que es consideren experts ens diuen que hi haurà més simbiosi entre llum natural i ritme actiu de la majoria de ciutadans. Jo no m’ho crec. Al matí, tindrem més claror, però força menys als capvespres. Em pregunto si, en l’àmbit de la salut, la mesura genera un benefici efectiu. Entabanar-nos amb un estalvi suposat del 5% a les llars –per ara, ningú no m’ha explicat la fórmula que ho quantifica en 300 milions d’euros– em destarota. Soc escèptic en un país que tiba de beta. I no importa multiplicar exponencialment el deute públic (que ultrapassa el 100% del PIB). Estalviar no equival, tan sols, a guardar. Que demostrin que saben gastar: assignatura que no practiquen. Vivim en la cultura del desgavell i el campi que pugui. Al cap i a la fi, no és cap ganga. Només ho és si realment la necessites. En cas contrari, la resta són bestieses. Va sent l’hora que diguem les coses pel seu nom. Si els cou sentir-ho, que es gratin!