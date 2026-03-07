Els reptes dels bombers
El cos antiincendis afronta el repte de renovar vehicles antics i preparar un relleu generacional important
La celebració ahir de Sant Joan de Déu, patró dels bombers, va servir no tan sols per reconèixer la tasca del cos, sinó també per posar sobre la taula els reptes que haurà d’afrontar en els pròxims anys. Es tracta de desafiaments rellevants que afecten tant els recursos materials com els humans, i que obliguen a planificar amb visió de futur si es vol garantir un servei essencial per al país. D’una banda, el cos disposa d’una flota de vehicles que en alguns casos supera les tres dècades d’antiguitat. Tot i que aquests camions continuen complint la seva funció, és evident que la tecnologia, les exigències operatives i els estàndards de seguretat evolucionen amb el pas del temps. Per aquest motiu, la renovació progressiva del parc mòbil és una necessitat per assegurar que els professionals disposen dels mitjans adequats per intervenir amb eficàcia i seguretat. De l’altra, el cos afronta un relleu generacional de gran magnitud. Amb una mitjana d’edat al voltant dels 48 anys i amb la previsió que prop d’un terç de la plantilla es jubili en els pròxims cinc anys, la incorporació de nous efectius esdevindrà una prioritat immediata. Aquest procés exigirà convocar nous concursos, formar professionals i garantir la transmissió de l’experiència acumulada durant dècades de servei. Tot plegat suposa un repte organitzatiu important, però també una oportunitat per reforçar el cos. Paral·lelament, la revisió de la normativa d’incendis i l’adaptació dels protocols d’actuació a les noves realitats també formen part d’aquest procés de modernització imprescindible. Les xifres d’activitat demostren fins a quin punt la feina dels bombers és constant i diversa, amb milers d’intervencions cada any que van des d’accidents i rescats de muntanya fins a assistències tècniques o incendis. Aquesta realitat evidencia que el cos és una peça clau del sistema de seguretat del país. Per això, invertir en els bombers no és només reforçar un servei públic, sinó també apostar per la protecció dels ciutadans i la seguretat del territori. En definitiva, garantir que el cos disposi dels recursos humans, materials i normatius adequats és una inversió directa en el futur i en la seguretat d’Andorra.