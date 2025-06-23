Els límits de la IA
Precisament els estudiants han de fer servir la IA per aprendre, no per evitar el procés d’aprenentatge
La pràctica totalitat d’estudiants universitaris a Andorra utilitza la intel·ligència artificial (IA) en l’elaboració dels seus treballs. Segons dades facilitades des de la Universitat d’Andorra, fins al 98% de l’alumnat recorre a aquesta eina per completar les seves tasques acadèmiques. El problema, però, no és l’ús en si, sinó l’automatització del pensament: es perd l’anàlisi personal i es dilueix el criteri crític que hauria de ser el fonament de l’educació superior. La facilitat amb què la IA pot generar textos articulats i ben redactats ha portat molts alumnes a fer servir respostes generades de forma íntegra, sense revisar-ne ni el contingut ni la coherència amb els enunciats. Això no només degrada la qualitat formativa, sinó que deixa en evidència la manca de reflexió personal, tal com assenyalen els professors, que proposen mecanismes per detectar aquestes pràctiques, com introduir pistes amagades en els exercicis. La resposta a aquest fenomen no ha de ser prohibitiva, sinó educativa. Tornar al paper i el bolígraf, centrar les activitats en l’anàlisi del procediment i no només en el resultat, o demanar justificacions orals i personalitzades poden ser eines útils. Tanmateix, és imprescindible que els docents assumeixin el paper de guies digitals, mostrant com fer un ús responsable i ètic de la IA. La Universitat d’Andorra ja ha fet un pas endavant amb una guia específica que orienta en aquesta direcció. Cal entendre que la IA, per molt avançada que sigui, pot donar respostes errònies o inventades, perquè està programada per oferir una resposta sempre, i per això els estudiants han de ser capaços de qüestionar el que reben i discernir-ne la veracitat. La clau, doncs, rau a integrar aquesta tecnologia com un suport complementari i no com un substitut. La IA no desapareixerà, però el pensament crític pot desaparèixer si no hi posem fre. És responsabilitat de les institucions, del professorat i de l’estudiantat garantir que les eines tecnològiques siguin un mitjà per aprendre, no una sortida fàcil per evitar-ho. La tecnologia té dos usos, el bo i el dolent.