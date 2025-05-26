Arriba l’hora de la veritat
Instal·lacions, capacitat organitzativa i per entusiasmar la ciutadania es posen a examen
L’Estadi Nacional es vesteix de llarg aquest vespre per acollir la festa d’inici de la vintena edició dels Jocs dels Petits Estats, que per tercer cop aterren a Andorra i que precisament feia 20 anys que el Principat no celebrava. S’inicia una revàlida que durarà fins dissabte i que aquest cop no només implica els esportistes –els grans protagonistes– sinó també totes les institucions i persones implicades en la logística d’un esdeveniment que es calcula que mourà unes dues mil persones, entre els mil i escaig esportistes i tots els professionals que conformen les delegacions. La valoració tocarà fer-la a finals d’aquesta setmana intensa. El medaller mesurarà els resultats esportius, malgat que de vegades pot ser injust; fa quatre anys van ser 20 metalls però amb menys esportistes dels que enguany juguen a casa. Hi ha un conjunt que convida a l’optimisme amb les esperances posades en atletisme, natació, tennis, ciclisme o judo i esportistes amb trajectòries ja molt sòlides com Nahuel Carabaña, Pol Moya, Nàdia Tudó i els germans Lomero o Vicky Jiménez. La prova de la logística, de l’organització, té més arestes i més implicats. S’examinen la qualitat i funcionalitat de les instal·lacions, la capacitat de gestionar trasllats i dia a dia d’un miler d’atletes però també si s’ha estat prou engrescador perquè la cita esportiva impliqui i entusiasmi la ciutadania. Les grans competicions d’esquí alpí ja han demostrat que Andorra té la capacitat per gestionar grans esdeveniments i els Jocs en són una nova oportunitat, amb la complexitat afegida d’una cita multiesportiva que es juga en paral·lel en diferents seus, un total de quinze. Però en aquests Jocs no tot serà l’esport. L’esdeveniment reuneix nou països (Andorra inclòs) amb menys d’un milió d’habitants que comparteixen cita olímpica adaptada a les seves dimensions. Però com a nacions petites comparteixen altres problemàtiques i interessos comuns que avui es posaran sobre la taula, a la cimera dels caps d’Estat i de Govern. Andorra enceta una setmana de protagonisme que ha de saber aprofitar.