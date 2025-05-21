Comerç de proximitat
Els comuns volen evitar el tancament de comerços sense relleu generacional facilitant-ne el traspàs
Els comuns han iniciat una proposta ambiciosa que posa el focus en una problemàtica que preocupa cada vegada més: la continuïtat dels negocis familiars sense relleu generacional i la supervivència del comerç de proximitat, una peça clau del teixit econòmic i social del país que no tan sols dona identitat als carrers, sinó que també contribueix directament a l’atractiu turístic del Principat. Amb la voluntat de facilitar el traspàs d’establiments i evitar l’efecte en cadena que sovint provoquen els locals buits, la proposta inclou accions com ara el desenvolupament d’una eina digital inspirada en el portal català Reempresa, que ha demostrat ser una fórmula efectiva per posar en contacte empresaris que volen cedir un negoci i emprenedors disposats a continuar-lo. Aquesta mesura es complementarà amb un servei d’assessorament financer per ajudar els comerciants que volen retirar-se, i que sovint es troben desorientats davant un procés de traspàs que pot ser complex i emocionalment difícil. L’assignació d’un tècnic per parròquia, en coordinació amb la Cambra de Comerç i Andorra Business, vol garantir una implementació adequada i adaptada a cada realitat territorial, i el plantejament d’un finançament mixt, amb aportacions públiques i privades, apunta cap a un model sostenible que reforça la implicació de totes les parts. Més enllà de la solució tècnica, l’estratègia revela una presa de consciència política sobre la necessitat d’intervenir en la preservació d’un ecosistema comercial fràgil i vulnerable als canvis generacionals, a la pressió dels nous formats de consum i a les dificultats derivades de l’estructura de la propietat. El missatge que volen transmetre els comuns és clar: el comerç tradicional no ha de morir per manca de relleu si hi ha voluntat institucional per facilitar el camí i si es posen les eines perquè els emprenedors trobin oportunitats en negocis viables que ja tenen trajectòria. La iniciativa, si es concreta amb eficàcia i sensibilitat, pot marcar una diferència en la lluita per mantenir viu el teixit comercial que fa de les parròquies espais amb vida pròpia.