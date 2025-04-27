Desacceleració de l’economia
Andorra afronta una lleugera desacceleració econòmica amb solidesa, segons les últimes previsions de l’FMI
El Fons Monetari Internacional anticipa una lleugera desacceleració de l’economia andorrana per a aquest any i els dos següents, segons el seu darrer informe World Economic Outlook, publicat aquest abril. El Principat, que hi apareix enguany amb dades específiques, mostra una estabilitat macroeconòmica notable malgrat un entorn global marcat per la incertesa. El PIB real va créixer un 3,4% el 2024 i les previsions apunten a un alentiment fins a l’1,9% el 2025 i l’1,6% el 2026, una evolució que respon a la normalització després de la reactivació postpandèmia i a la pèrdua d’impuls de sectors clau, com el turisme, afectat per la inflació i el retrocés del poder adquisitiu a les economies veïnes. L’evolució de la inflació, que va ser del 3,1% el 2024, s’estabilitzarà entorn del 2,2% enguany i de l’1,8% el 2026, en línia amb la dinàmica de la zona euro, mentre la política monetària restrictiva i els tipus d’interès elevats contribueixen a un context de creixement moderat. Un altre indicador positiu és el superàvit per compte corrent, previst en un 15,1% del PIB el 2024 i que arribarà al 16,9% el 2025, gràcies a la fortalesa del sector serveis i a la contenció de les importacions. Tanmateix, l’atur, que segueix en nivells molt baixos, pujarà lleugerament fins a l’1,8% el 2026, tot i mantenir Andorra com un dels països amb més bones dades d’ocupació d’Europa. Aquestes projeccions arriben en un moment decisiu, marcat per la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea i pels reptes d’adaptació normativa i obertura econòmica. L’informe de l’FMI recorda la vulnerabilitat de les economies petites i obertes als xocs externs, com les tensions comercials, els canvis en els tipus d’interès o l’impacte climàtic sobre el turisme. Per això, insisteix en la importància de diversificar l’economia, impulsar polítiques fiscals prudents i apostar per sectors estratègics com la innovació, la digitalització i la transició energètica. La capacitat per atreure talent i inversió estrangera, juntament amb el manteniment d’un entorn fiscal competitiu, seran clau per assegurar la sostenibilitat i la resiliència del model econòmic andorrà en els propers anys.