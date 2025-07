Bretxa salarial de 547 euros

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Malgrat els avanços assolits en igualtat durant les darreres dècades, les últimes dades del Butlletí Mensual de Conjuntura posen de manifest que la bretxa salarial entre homes i dones continua arrelada al teixit laboral andorrà, superant, un any més, els 500 euros mensuals, i situant-se en 547 euros el 2024. Aquesta xifra no només confirma l’estancament en la reducció de la desigualtat salarial, sinó que contradiu la narrativa del progrés social, especialment quan el salari mitjà dels homes s’ha situat en 2.832 euros, davant dels 2.285 de les dones. La tendència, que semblava encaminar-se cap a una equiparació real en anys anteriors –amb una millora especialment rellevant fins al 2020–, es va trencar el 2021, i des d’aleshores el ritme de creixement salarial ha tornat a beneficiar més els homes que les dones. Més preocupant encara és la situació en sectors com el financer, on la diferència arriba als 2.425 euros mensuals, un abisme que no pot justificar-se únicament per càrrecs, experiència o responsabilitats. Les dades demostren que no es tracta d’una excepció anecdòtica, sinó d’un patró estès que afecta la majoria de grups d’activitat, incloses àrees tan sensibles com les sanitàries o l’educació. Que només en un únic grup –el dels organismes extraterritorials– les dones superin els homes en salari evidencia la magnitud de l’escletxa estructural. En una societat que pretén ser moderna, inclusiva i cohesionada, aquestes desigualtats no poden ser tolerades com una inèrcia del passat. El creixement global del mercat laboral, amb 53.895 llocs de treball, i la millora dels salaris generals han de servir de palanca per impulsar un canvi que vagi més enllà de la retòrica i es tradueixi en accions concretes, des de polítiques públiques fins a compromisos ferms del sector privat. El repte de l’equitat retributiva no és només una qüestió de justícia social, sinó també d’eficiència i cohesió. Reduir la bretxa salarial ha de deixar de ser un objectiu desitjable per esdevenir una prioritat inajornable.