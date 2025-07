El futur de l’edifici de Catsa

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La signatura del conveni entre el Govern i el comú de Sant Julià de Lòria per rehabilitar l’antiga fàbrica de tabacs de Catsa representa un exemple clar de col·laboració institucional orientada a la preservació del patrimoni i a la projecció cap al futur. L’acord, que preveu una inversió conjunta de 4,2 milions d’euros, estableix un termini de cinc anys per dur a terme un projecte d’interès nacional a l’edifici, i preveu que, en cas contrari, la meitat de la propietat retorni al comú. La proposta de convertir l’espai en un parc tecnològic apunta cap a una visió estratègica que combina desenvolupament econòmic, innovació i revitalització urbana en un entorn amb un fort valor simbòlic i històric. Els 2.886 metres quadrats de la nau industrial es transformaran així en un espai que pot actuar com a pol d’atracció per a iniciatives emergents i inversions tecnològiques, una aposta que, tot i no estar del tot definida, sembla anar en la bona direcció. A més, la intenció de conservar i traslladar els arxius històrics de la cooperativa a l’Arxiu Nacional reforça el compromís amb la memòria col·lectiva i la necessitat de preservar testimonis materials del nostre passat industrial. Que aquesta iniciativa s’hagi gestat més enllà de sigles i colors polítics, com va destacar el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, també és una mostra que les polítiques de país poden avançar quan hi ha voluntat de consens i visió compartida. Sant Julià guanya un projecte de futur i el país s’assegura la protecció d’un immoble emblemàtic, amb el valor afegit de posar-lo al servei de la societat. Aquestes actuacions, fonamentades en l’equilibri entre tradició i innovació, haurien de marcar el rumb de les polítiques públiques orientades al desenvolupament sostenible i a la diversificació econòmica. El repte ara serà fer que la transformació es materialitzi en els terminis establerts i que els beneficis esperats es tradueixin en un impacte tangible per a la ciutadania.