Un projecte estratègic

L’anunci de la candidatura conjunta entre Andorra i Catalunya per obtenir finançament europeu en l’estudi de viabilitat d’un tramvia transfronterer suposa un pas endavant en la col·laboració entre territoris, però també planteja interrogants sobre la seva execució i l’impacte real que tindria. La mobilitat és un dels grans desafiaments del país i qualsevol proposta destinada a millorar-la és necessària, especialment davant del col·lapse diari que es viu a les fronteres i a les principals vies d’accés al Principat. La possibilitat d’un tramvia que connecti Sant Julià de Lòria amb la Seu d’Urgell podria contribuir a descongestionar la circulació, reduir les emissions i oferir alternatives al vehicle privat, però també planteja dubtes sobre la sostenibilitat econòmica a llarg termini. No obstant això, el projecte es troba encara en una fase molt inicial i depèn en gran part de l’obtenció dels fons Poctefa, als quals Andorra, pel fet de no formar part de la Unió Europea, no pot accedir directament. Això suposa un primer escull, ja que la viabilitat de l’estudi, i en conseqüència del projecte, queda condicionada a una decisió que es prendrà a la tardor. A més, encara cal determinar el recorregut exacte del tramvia, el seu impacte urbanístic i ambiental, i si realment es convertiria en una alternativa eficient per a la mobilitat diària de treballadors i turistes. L’experiència d’altres infraestructures públiques demostra que els costos inicials sovint s’acaben disparant, i la falta de concreció sobre el finançament total de la futura construcció genera dubtes raonables sobre la seva viabilitat. Amb tot, el fet que Andorra lideri per primera vegada una candidatura Poctefa és un símptoma de voluntat política i d’aposta per la cooperació internacional, una via imprescindible per afrontar els reptes de transport i sostenibilitat. Els pròxims mesos seran determinants per veure si aquest projecte es converteix en una realitat tangible o si queda com una idea més sobre la taula, condicionada per la manca de recursos i les dificultats administratives.