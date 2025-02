Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’increment de les tarifes sanitàries per al 2025 aprovat pel Govern respon a un criteri d’actualització selectiva que busca equilibrar la sostenibilitat del sistema amb una remuneració justa per als professionals i garantir l’accessibilitat dels pacients. L’augment generalitzat del 2,6%, en línia amb l’IPC de l’any passat, reflecteix una política prudent que evita una escalada desmesurada dels costos per als usuaris. No obstant això, la decisió d’apujar un 5,2% el preu de les consultes dels metges referents, el doble de la inflació, evidencia la voluntat de l’executiu de reforçar aquest col·lectiu dins del model sanitari, reconeixent la seva funció central en la via preferent. Aquesta mesura dona resposta, encara que parcialment, a la reivindicació dels facultatius d’atenció primària per reduir la bretxa tarifària amb els especialistes. Tot i l’augment progressiu dels últims anys, la qüestió de l’equiparació continua oberta i requerirà una revisió més profunda del model de tarifació. El Govern insisteix que l’impacte per als pacients serà limitat gràcies al tercer pagador, que redueix la càrrega directa sobre els usuaris, però manté la incertesa sobre la seva ampliació. La congelació de preus en serveis concessionats, en actes de diagnòstic i en els del SAAS i de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell mostra un criteri de contenció en determinades àrees, evitant que l’actualització tarifària afecti sectors sensibles. Aquesta diferenciació en l’increment de tarifes evidencia un intent d’equilibri entre la viabilitat econòmica del sistema i la protecció dels usuaris, però també posa de manifest les tensions latents en la configuració del model sanitari. L’ajustament de preus en les consultes mèdiques pot ser un incentiu per enfortir el paper dels referents, però si no es resol la petició de revaloració global de l’atenció primària, les mesures puntuals podrien no ser suficients per evitar la pèrdua d’atractiu d’aquesta especialitat. El debat sobre la remuneració mèdica i l’organització del sistema sanitari continua obert i requerirà més reformes estructurals per consolidar un model eficient, sostenible i accessible per a la ciutadania.