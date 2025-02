Ajut al sector primari

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector agrícola i ramader d’Andorra rep un nou impuls amb l’anunci d’un paquet d’ajudes econòmiques que tenen com a objectiu reforçar-ne la productivitat i garantir-ne el relleu generacional. L’increment del 10% en la partida d’ajudes directes d’Agricultura i Ramaderia per a aquest 2025, que arriba als quatre milions d’euros, evidencia el compromís de l’executiu amb un sector clau per a la conservació del paisatge i la producció de proximitat. Aquestes mesures arriben en un moment en què la pagesia i la ramaderia s’enfronten a desafiaments importants, com ara la competència dels productes d’importació i la manca de relleu generacional, factors que posen en risc la continuïtat d’un ofici essencial per a la identitat del país. Els nous incentius inclouen un augment de l’ajuda diària per als ramaders amb egües adultes i anolles de la raça bruna d’Andorra, així com la creació d’un segell per a la carn dels cabrits transhumants, un distintiu que busca fomentar el sacrifici dins del territori. Aquesta aposta per la qualitat també s’estén a l’agricultura, amb la comercialització de la Trumfa de qualitat controlada d’Andorra i el segell Mel de qualitat controlada d’Andorra, que preveuen ajudes econòmiques segons la superfície conreada o el nombre d’arnes. El suport a la vinicultura es reforça amb un nou ajut vinculat a la dificultat del conreu. A banda d’aquestes mesures, el Govern ha decidit eliminar els contingents a la importació de farratges i pinso, responent així a una reivindicació històrica dels ramaders. Tot i que l’impacte econòmic directe pot ser limitat, la mesura té una gran importància en termes de productivitat per al sector. L’aposta per un sector primari fort és estratègica per a Andorra, tant econòmicament com mediambientalment. La pagesia i la ramaderia no tan sols garanteixen la qualitat dels productes, sinó que són essencials per al paisatge i la biodiversitat. Qualsevol mesura que millori la seva viabilitat ha de ser vista com una inversió de futur i no com una despesa.