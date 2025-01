Més que estadística

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 77 empreses i entitats públiques, del centenar que tenien l’obligació de fer-ho, han dipositat al registre públic els plans d’igualtat, una eina clau per monitorar i avaluar l’avenç en matèria d’equitat i de lluita contra la discriminació per raó de sexe. La mesura s’emmarca dins del desplegament de la llei que busca garantir el dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats. Els plans, que inclouen la diagnosi i les mesures correctores, tenen l’objectiu d’abordar qüestions com ara la selecció, contractació, promoció professional, retribucions, conciliació laboral i familiar, així com la prevenció de l’assetjament sexual i la discriminació per gènere. Seguint el mandat legal, les empreses han d’establir objectius concrets, accions específiques i indicadors que permetin avaluar els resultats i ho han de fer en uns terminis determinats. Tot i que l’obligació inicial per als negocis amb més de 50 treballadors era implementar-los abans de l’1 d’octubre, l’executiu va prorrogar el termini fins a final d’any per facilitar-ne l’adaptació. L’ajornament es va fer extensiu a l’actualització i registre anual dels indicadors de sou vinculats al gènere, una mesura que s’aplica a totes les empreses, independentment del nombre de treballadors, per mesurar la bretxa salarial. Els plans d’igualtat són més que un requisit legal o un caprici administratiu: són una eina per a la transformació cultural de les organitzacions. El propòsit és fomentar la meritocràcia i la diversitat, factors que no tan sols promouen la justícia social, sinó que també milloren la competitivitat i sostenibilitat empresarial. Amb la normativa, el Govern busca un canvi estructural que garanteixi que la igualtat d’oportunitats sigui una realitat a llarg termini, no tan sols en el món laboral, sinó en tots els àmbits de la societat. I les empreses tenen un paper determinant en aquest canvi cultural. L’elevat percentatge de les que, tot i l’imperatiu legal i l’amenaça de multes, no l’han complert demostra que no tenen aquesta qüestió com a prioritària i que són molts els obstacles que encara cal superar.