La dependència tecnològica
Els avenços digitals ens han aportat molta comoditat. Els exemples formen part de la nostra quotidianitat: la calculadora que ens evita fer càlculs mentals, els mapes digitals que ens orienten sense haver de llegir un plànol o l’agenda del mòbil que ens evita memoritzar números de telèfon. Totes aquestes eines simplifiquen tasques que abans requerien cert esforç o més temps. En aquest sentit, han millorat la productivitat, han augmentat l’eficiència i ens han fet la vida més fàcil.
Podríem pensar que tots aquests avenços només són positius. Però aquesta comoditat també té un cost: ens fa més dependents de la tecnologia i afebleix algunes capacitats bàsiques, com ara el càlcul mental, la memòria o l’orientació sense necessitat d’un GPS.
La tecnologia ens fa més dependents i afebleix capacitats
Fa uns dies, una jove empleada d’una entitat bancària, molt amable i diligent, es va equivocar a l’hora de donar-me el canvi i va haver de recórrer a la calculadora. El cas és anecdòtic, però il·lustratiu: la tecnologia pot convertir-nos en simples executors de processos, reduint la nostra autonomia i competència en tasques senzilles.
Ara, amb l’arribada de la intel·ligència artificial, els perills s’amplifiquen. La IA té un potencial immens, però al mateix temps comporta el risc de fer-nos perdre l’hàbit de fer certes tasques per nosaltres mateixos com ara raonar, resumir, redactar o formular idees pròpies. Estem davant d’una eina que pot accelerar la pèrdua d’habilitats. La dependència ja no és només operativa, pot esdevenir cognitiva i fins i tot creativa.
Naturalment, no es tracta de rebutjar la tecnologia, però davant aquesta dependència creixent, el gran repte de l’educació és com fer que les noves generacions convisquin amb la tecnologia sense que perdin capacitats essencials, com ara pensar per si mateixes, desenvolupar l’esperit crític, la creativitat i el criteri propi. És una tasca cada cop més difícil davant la temptació d’una comoditat digital creixent.