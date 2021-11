Actualitzada 16/11/2021 a les 14:01

L’app AndorraSalut, disponible des del juliol d’aquest any, conté informació sobre el procés Covid-19, incloent les proves diagnòstiques practicades, informació sobre haver passat o no la malaltia, dades sobre la vacunació en forma de tipus de vacuna, dosi i data de l’administració, i el certificat QR validat per la Unió Europea per acreditar la immunització. A més, s’hi poden trobar les properes cites sanitàries i els informes mèdics d’urgències i d’hospitalització, si existeixen. També disposa d’un e-mail i d’un telèfon de contacte per comunicar o demanar informació sobre qualsevol incidència. AndorraSalut es pot descarregar des d’Apple Store o Google Play Store. La informació sobre la signatura electrònica, que permet autenticar i signar documents i que és imprescindible per disposar de l’app, es pot obtenir a l’adreça www.signaturaelectronica.ad.

La digitalització de la salut arrossega a tot el món un retard important respecte d’altres sectors. Això és així perquè la cura de la salut és en mans d’organitzacions molt complexes i perquè aquest és un aspecte que les persones consideren molt sensible. Però la pandèmia de la Covid ha propulsat una acceleració d’aquesta digitalització i ha obert perspectives escassament previstes fa uns quants anys.A Andorra, en opinió del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la reforma del sistema sanitari dels últims anys, l’impuls de la història clínica electrònica com a registre universal de la informació sanitària de tots els proveïdors, i la recent Llei de drets i deures dels usuaris i professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica, han estat elements indispensables per donar un impuls molt gran a la digitalització de la salut. L’impuls s’està portant a terme en el marc del Programa de Transformació Digital d’Andorra, definit pel Govern dins de l’horitzó H23, en el qual el sector de la salut ha de constituir una de les verticals amb més impacte i més retorn, en paraules del coordinador, César Marquina, secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics.L’estratègia, el disseny i l’execució d’aquesta vertical de digitalització ha estat encomanada al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) com a principal proveïdor del sistema públic de salut, tasca que realitza en estreta col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació, que dirigeix Marc Pons, i amb la Comissió de Digitalització, ambdues entitats sota la tutela del ministre d’Economia, Jordi Gallardo.Segons Josep Maria Piqué, director general del SAAS, la digitalització de la salut a Andorra persegueix els següents objectius:1) garantir la custòdia segura i l’explotació eficient de la informació sanitària com a element facilitador d’una vida llarga i de qualitat per als ciutadans andorrans;2) empoderar el ciutadà en l’ús responsable de les seves dades de salut i apropar-lo als professionals sanitaris;3) disposar d’instruments per poder mesurar i monitoritzar al llarg del temps el valor real de les accions sanitàries;4) facilitar l’aplicació d’instruments electrònics d’ajuda a les decisions tant per a malalts com per a sanitaris, i l’ús d’eines d’intel·ligència artificial que permetin millorar els diagnòstics i tractaments, però també la predicció ila prevenció de malalties i, finalment,5) transformar el coneixement sobre la salut, el benestar i la bioseguretat dels andorrans en un valor social i d’atracció econòmica per indústries que vulguin testar conceptes innovadors al voltant de l’exercici i l’esport com a vector de longevitat saludable.El primer pas d’aquest projecte ha estat la concentració i la interoperabilitat de tots els repositoris de dades de salut dels andorrans (molts d’ells arran de la informació generada per la Covid) en un Data Lake incipient de salut al voltant de la Història Clínica Compartida que acabarà formant part del Data Lake de país. Aquesta tasca l’han portat a terme amb un gran esforç els professionals del departament de Sistemes d’Informació del SAAS, dirigits per Xavier Grande, i sota uns estrictes protocols de seguretat i confidencialitat i les recomanacions de la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida, presidida per la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas.L’agregació de dades ha permès començar el projecte d’oferir als ciutadans la que serà la Història Personal de Salut en forma de l’app AndorraSalut. Aquest recurs neix amb la voluntat que, a més de poder accedir a tota la seva informació rellevant custodiada a la Història Clínica, el ciutadà podrà recollir tota la informació al voltant de la seves pràctiques de salut i benestar capturades quan no està en contacte amb el sistema sanitari, i pugui decidir lliurement amb qui, quan i per a quin ús les vol compartir.Com explica Jordi Serrano, assessor del SAAS per al projecte de digitalització, l’app s’ha llançat en una primera versió com a instrument per agrupar tota la informació sobre la Covid i facilitar la mobilitat de les persones en època de restriccions. Però, properament, serà l’instrument que permetrà fer la majoria de tràmits amb el sistema sanitari com ara programar cites, fer videoconsultes telemàtiques, compartir informació bidireccional amb els professionals, accedir a informes de resultats i imatges radiològiques, o agrupar les dades del carnet vacunal, entre altres. Tot això amb l’únic requisit indispensable de la signatura electrònica que es pot obtenir a través de Tràmits de Govern o als comuns.La capacitat de disposar de les dades de salut agregades dels ciutadans d’un país, custodiades amb seguretat i sota una legislació moderna que s’està preparant, ofereix una oportunitat competitiva única davant la majoria de països del nostre entorn. Per això ens cal dotar dels recursos computacionals i les eines adients per explotar el coneixement que genera, en un marc de màxim respecte de la confidencialitat. De fet, l’aproximació ha despertat l’interès d’institucions internacionals i empreses que identifiquen el país com un lloc molt atractiu per generar transferència de coneixement a partir d’estudis pilot d’innovació en l’àmbit de la salut digital, comenta David Vilanova, responsable del Laboratori Nacional d’Epidemiologia. Teixir aliances amb institucions foranes de prestigi en l’àmbit de la digitalització també és un objectiu clau per incrementar el talent del país i poder ser competitius en un món global, aspirant a que es reconegui Andorra com a referent de transferència de coneixement en l’àmbit de la salut i en un marc de digitalització avançada.