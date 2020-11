Transformació de país

Actualitzada 20/11/2020 a les 21:25





"Ens hem de sincronitzar per no malbaratar esforços"

César Marquina lidera el pla de transformació digital d'Andorra, un projecte que és treballa transversalment amb la totalitat del sector públic i els agents econòmics.



Com enllaça amb el programa Horitzó 23?

L’H23 recull les línies mestres del pla com són la simplificació de processos, l’agilització administrativa o l’eficiència operativa. Els ponts entre els dos projectes són nombrosos. L’H23 inclou, per exemple, la creació de l’agència de ciberseguretat, que és imprescindible per donar garanties i confiança a empreses i usuaris de l’entorn digital.



El PdTDA requerirà molts canvis legals?

Hi ha molta feina feta i ben resolta tant pel que fa a la identitat digital com en l’economia de la dada. El certificat digital n’és una mostra. També tenim la futura llei d’actius digitals o la de ciberseguretat. Està en curs actualment l’adaptació de la Llei qualificada de protecció de dades personals a la normativa europea.



Quin ha de ser el paper del sector privat?

És un programa transversal que aglutina i tendeix a posar ordre i compta amb el sector privat incontestablement. No només permetrà fomentar activitat i promoure la inversió estrangera, també és una oportunitat d’accelerar els canvis que estan fent les empreses. La transformació digital és un tema de tots. És important que avancem coordinadament i sincronitzada per no malbaratar esforços.

La identitat digital sobirana és un concepte revolucionari. Permet als ciutadans moure’s i ser identificats en el cada cop més complex món d’internet, però amb ple control de les seves dades, sobre qui pot accedir-hi i en quins termes. Aquest és un des eixos sobre els quals pivota el Programa de Transformació Digital d’Andor­ra (PdTDA), en el qual treballa el Govern a través de la Fundació Actua Tech.La identitat digital no és més que una forma de passaport electrònic que ens acompanyarà des que naixem i que regularà les nostres interaccions virtuals. El camí obert per Estònia, que ja permet que gran part de les gestions es facin en línia, està molt present entre els responsables del pla, que inclouen en el seu full de ruta la creació d’una identitat única digital, que faciliti el tracte amb l’administració nacional i que sigui compatible internacionalment. Però com a éssers complexos exercim funcions diferents, podem firmar un document en qualitat individual, com a pares o en representació de la nostra empresa. La identitat disposarà de diferents atributs o etiquetes que donaran resposta a cada necessitat.La identitat digital facilitarà la relació amb una administració que ha de fer un salt endavant garantint que els seus tràmits i processos, hores d’ara majoritàriament analògics, es puguin realitzar telemàticament amb plenes garanties. Una administració àgil no només ha d’afavorir la comunicació entre entitats públiques, privades i ciutadans, sinó que ha d’estar interconnectada amb la dels altres països.La necessitat de comunicació global exigeix models operatius interadministratius que facilitin la interacció i col·laboració. El projecte té un vessant eminentment tècnic però la tecnologia es concep al servei del ciutadà, de les empreses, del benestar i la creació de riquesa.En aquesta línia, el projecte dona un especial sentit a la qualitat dels serveis prestats tant des del domini públic com pel sector privat. La premissa és que ciutadans i empreses, que tindran ocasió d’interacció i d’autogestió en línia, es converteixin en els principals prescriptors del procés de transformació digital.El concepte d’interoperabilitat i dada única pren tot el sentit en aquest context. Per què una administració ha de sol·licitar al ciutadà una dada o un certificat d’informació d’algun dels seus departaments o d’una altra administració? La reducció de la burocràcia i la digitalització no només han de contribuir a fer més àgil l’administració i a facilitar la relació amb les persones físiques i jurídiques, sinó que ha de crear un ecosistema que impulsi la inversió estrangera. El programa té com a gran objectiu en l’àmbit extern posicionar Andorra en el mapa internacional en termes de digitalització i aquest paper referent ha de permetre noves oportunitats de diversificació i desenvolupament econòmic.El treball s’ha de basar en l’alineament de tots els agents afectats, amb unes expectatives clares, i en la conscienciació i formació en competències digitals de la població per afavorir el canvi.El PdTDA pretén una aproximació sistèmica i holística. Exigeix, en primer terme, una anàlisi externa sobre les millors pràctiques, les lliçons apreses i les tendències internacionals, i una d’interna amb la diagnosi sobre la situació actual, les iniciatives que ja estan en curs i el debat conjunt amb el Govern, les entitats del sector públic i les administracions.Un projecte transformador com aquest no es pot encarar sense un sistema de mesurament del punt de partida i l’evolució. El programa ha triat el model de referència de la Unió Europea: l’Índex de l’Economia i la Societat Digital (DESI en les sigles angleses) i altres eines de mesurament en termes macroeconòmics o de satisfacció del ciutadà.Els promotors estan treballant en aquests moments en el full de ruta d’aquest projecte transversal que afecta tot el sector públic i que es planteja amb moltes verticals. La calendarització, amb l’impacte i cost de les accions previstes, es tancarà el primer trimestre del 2021 i donarà pas a l’execució, que s’allargarà durant dos anys i mig.El PdTDA incorpora el lideratge i reconeixement d’una firma internacional de primer nivell com és KPMG, amb la participació de diferents entitats andorranes. És clau que aquestes entitats s’impregnin del coneixement generat fruit del desenvolupament del projecte.L’objectiu és fer créixer en termes digitals el nivell de les empreses locals i, sobretot, que tinguin capacitat en un futur d’entendre, mantenir i evolucionar les diferents iniciatives que sorgeixin, al marge de captar i retenir talent, incrementar plantilles amb personal qualificat d’acord amb el nou paradigma digital, etcètera. Pretén ser un programa plural en relació amb els participants, però també té la voluntat de valorar les competències de país i, per tant, integrador quant a les capacitats del teixit productiu andorrà.