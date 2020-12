Pagaments en transformació

23/11/2020 a les 10:09

Transformació és una paraula que sovint es basa en el concepte d’eliminació o substitució. Pagar és cada cop més fàcil. Les maneres de pagar i, per tant, de transmissió del valor ja són sense contacte, instantànies i invisibles.



En un moment en què la convergència de diversos factors havia impulsat la transformació dels pagaments, l’entorn actual n’ha accelerat els canvis. El consumidor és cada cop més digital i adopta amb rapidesa les noves tecnologies, i estem davant d’una nova regulació sobre pagaments (PSD2, Payment Service Directive) que marcarà un punt d’inflexió tant en la prevenció del frau com en l’experiència del consumidor i, en conseqüència, del comerç. A aquests factors clau s’ha afegit l’impuls d’una tendència global, el cashless o societat sense efectiu. Segons el BCE, el valor de les transaccions amb efectiu a la zona euro va passar del 54% el 2016 al 48% el 2019.



Davant d’aquests canvis significatius, el journey (recorregut) del client en el moment del pagament pren rellevància. Escoltar les seves preferències, oferir-li opcions i una experiència simplificada són aspectes que cal tenir en compte.



Als establiments, els consumidors han adoptat el contactless amb targeta i creixen els pagaments mòbils. En el cas del Crèdit Wallet, l’app de pagaments mòbils de Crèdit Andorrà, l’operativa s’ha vist incrementada en un 20% en els darrers mesos. Pel que fa als pagaments entre empreses i persones, també prenen protagonisme els pagaments instantanis i P2P.



En el cas del comerç en línia, que ha arribat a nivells d’activitat sense precedents, existeixen solucions per integrar una plataforma de cobrament a la pàgina web –com el TPV Crèdit Virtual–, o que s’adapten a negocis sense pàgina web o e-commerce que volen solucions per a les vendes no presencials –és el cas del TPV Crèdit Link–. Aquest últim ha repuntat com a solució en l’entorn actual, ja que de manera fàcil permet fer arribar un e-mail, un SMS o un whatsapp al client per fer el pagament.



La transformació s’accelera, i en els anys vinents els pagaments seran tan fluids que ni hi pensarem. Pagarem amb l’empremta dactilar o el reconeixement facial o de veu. Comprarem sense passar per caixa. En definitiva, el pagament serà una part integrada o imperceptible.



La intel·ligència artificial i l’anàlisi de dades faran que els pagaments esdevinguin contextuals i conversacionals. L’internet de les coses desencadenarà pagaments a partir de les dades de sensors intel·ligents col·locats en objectes. La realitat virtual brindarà la possibilitat d’accedir a entorns immersius que simularan experiències físiques en què la integració dels pagaments serà fonamental.



D’altra banda, és un fet que la banca oberta (open banking), recolzada per PSD2, és una porta oberta a l’aparició de noves solucions de pagament i a la integració de productes financers en plataformes de tercers.



En definitiva, diferents opcions vàlides permetran fer evolucionar l’ecosistema dels pagaments, en què la seguretat i la confiança de l’usuari seran clau.