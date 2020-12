“El client és molt exigent i requereix innovació i immediatesa en el servei”

Lidera el pla de transformació tecnològica de l’entitat batejat com a NEWTON (NEW Technology and OperatioNs)

Actualitzada 23/11/2020 a les 10:08

La transformació digital és clau en el sector financer per ser competitiu en un entorn en què el client necessita serveis digitals cada vegada més sofisticats.



En què consisteix el programa NEWTON?

L’objectiu és convertir Andbank en una entitat de referència de banca privada. Això passa per complementar les capacitats amb tecnologia i processos que donin una experiència diferencial. El client actual és molt exigent i requereix, entre altres, innovació, immediatesa en el servei, agilitat en la presa de decisions, accés al banc des d’on vulgui i quan vulgui, etcètera.



Quina és la part clau? Una nova arquitectura oberta que integri nous components de manera àgil. Els bancs van començar a usar la informàtica a mitjan segle XX, construint sistemes tancats. Amb el temps, la majoria els han anat adaptant per connectar-se amb tercers. Mantenir un disseny tancat comporta que hi hagi més complexitat en la integració en un món interconnectat. Duem a terme una renovació completa, desfent-nos dels sistemes antics, implantant una arquitectura oberta i uns sistemes del segle XXI. Això ens aporta un gran avantatge competitiu.



En quin punt es troben?

Hem finalitzat la primera fase del programa amb la implantació de noves infraestructures, comunicacions, una nova arquitectura tecnològica, un nou core bancari, un nou sistema de tresoreria, una nova plataforma per a banquers i per a agents, una nova aplicació mòbil per a clients, etcètera. I ja l’hem desplegat a Luxemburg, Mònaco, Panamà, Andorra i, parcialment, a Espanya. La nova tecnologia posa les bases per a la transformació operativa i organitzativa del banc.



Com s’estructura internament una digitalització d’aquesta envergadura?

Comença pel pla director en el qual s’emmarca la transformació tecnològica com a part fonamental de l’estratègia del grup. En el nostre cas, es van definir set línies principals d’actuació sobre les quals pivota el programa.



No ha de ser fàcil en una entitat bancària amb un volum de transaccions diàries tan elevat.

Mai és fàcil i en el nostre cas no es tracta només un tema de volumetria. S’ha de preveure la complexitat de les operacions i el grau de sofisticació dels clients de banca privada. A més d’una bona solució tècnica, ha estat fonamental l’elevat compromís i la dedicació dels equips (tècnics, operatius, comercials, financers, etcètera), és a dir, de pràcticament tot el grup Andbank.



Quins són els pròxims passos del projecte? Estem implantant una nova banca electrònica per internet, l’e-andbank, que complementa la nostra oferta digital juntament amb l’app que també hem llançat en els últims mesos. En aquest àmbit, ens situem molt per sobre de quasi totes les entitats de banca privada del món, amb prestacions operatives i de relació client-banquer. A principi del 2021 posarem en marxa un nou sistema de gestió de carteres (Portfolio Management) totalment integrat i que serà de gran utilitat. Així mateix, estem abordant redissenys dels processos de negoci que, amb la nova tecnologia, milloren el nivell de servei al client i l’eficiència. Hem d’estar en constant evolució. El voltant canvia i influeix en les necessitats i la relació amb els clients; no podem estar-nos quiets si volem ser competitius i oferir un servei diferencial.



Com s’imagina la banca del futur?

Crec que ens la podem imaginar de moltes maneres, amb elevats nivells d’automatització, intel·ligència artificial, amb nous actors (les tecnològiques) també sent bancs o bé mitjançant-los, etcètera. Del que estic segur és que la qualitat i el tracte humà personalitzat continuarà sent una exigència dels clients.