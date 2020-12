“Cal digitalitzar el sector elèctric per fer front al canvi climàtic”

23/11/2020 a les 10:09

Una plataforma de mobilitat per promoure el transport sostenible





La plataforma de mobilitat MOU_T_B és un dels exemples més clars de la digitalització impulsada per FEDA. Utilitza informació “precisa i valuosa” al tomb de la mobilitat per facilitar els desplaçaments al país, i a més apostant per la sostenibilitat.



FEDA, a través de la seva filial FEDA Solucions, s’ha posicionat des del principi del costat de la mobilitat elèctrica. Ha desplegat una xarxa de carregadors de vehicles a la via pública que té un gran abast i ha ajudat a fomentar l’ús del vehicle elèctric. “Se’ns va demanar fer un pas més –apunta Moles– apostant per fomentar tota la mobilitat sostenible, i això és el que volem aconseguir amb l’aplicació MOU_T_B que ja està disponible per a telèfons Android o IOS.



MOU_T_B informa de totes les línies d’autobús nacionals, les parades, els horaris, el temps que triguen a fer un recorregut, i a més també permet la compra de bitllets a través de la mateixa aplicació. A més, l’app permet accedir a tota la informació sobre els carregadors de vehicles elèctrics de la via pública: la seva ubicació però també si estan lliures o ocupats. I finalment, l’eina ja incorpora també la informació de l’estat d’ocupació dels aparcaments del comú de Canillo, que ha estat el primer a sumar-se a la iniciativa.



"Ara mateix es tracta d'una eina útil per ajudar els ciutadans i visitants a desplaçar-se pel país i a més a fer-ho principalment de forma sostenible", explica Moles. No obstant això, el concepte de l'aplicació va encara més enllà i vol aglutinar tota la informació possible al tomb de la mobilitat per oferir als usuaris una experiència integrada. En un futur l'aplicació inclourà totes les dades d'ocupació dels aparcaments públics del país i el servei de bicicleta elèctrica compartida, Cicland. Així doncs, l'objectiu serà que gràcies a la digitalització, a la recopilació d'informació útil i precisa al tomb de la mobilitat, es pugui facilitar als usuaris una experiència global: on aparcar el vehicle en arribar a Andorra, on carregar-lo si es tracta d'un vehicle elèctric, com moure's des d'allà fins a qualsevol altre lloc en transport públic o on llogar una bicicleta elèctrica compartida.

La digitalització és el camí que estan descobrint o seguint ara mateix les grans empreses del món. Treure profit de les noves tecnologies i de la informació per fer avançar les empreses és imperatiu per als negocis. En el cas del sector energètic, a més, la digitalització ofereix un ventall de possibilitats que resulta ser l’única via possible per encarar el futur. Per aquest motiu, la digitalització és un dels tres pilars de l’estratègia de FEDA: la lluita contra el canvi climàtic, la contribució a l’entorn com a motor econòmic i la digitalització.El sector energètic està en profunda transformació. Cada any augmenten les emissions de CO2 que es generen i el canvi climàtic ja és una realitat respecte a la qual hi ha consens internacional que cal aplicar mesures. El sector energètic té una gran incidència en aquest àmbit ja que és la principal font de les emissions de CO2 i per això s’està transformant per fer-hi front i frenar l’escalfament del planeta.És evident que s’ha de donar protagonisme a aquestes energies i que cada vegada més les fonts de producció s’han de descarbonitzar, però no n’hi ha prou. El canvi climàtic no es resoldrà només posant molins de vent i plaques solars. És imprescindible que adaptem les nostres necessitats, el nostre consum, i per fer-ho la digitalització és la clau.El consum d’energia elèctrica està en augment, tant per l’increment de la demanda d’energia com pel fet que part del consum de petroli ja es va derivant cap a l’electricitat. Les calefaccions són cada vegada més elèctriques, la mobilitat s’està tornant més sostenible amb els vehicles elèctrics... però això implica una càrrega de la demanda. I alhora, les fonts d’energia elèctrica es van derivant cap a energies renovables i deixant de banda les energies fòssils, i cada vegada serà més així. Això és positiu perquè es generaran menys emissions, però també cal tenir clar que implicarà una major volatilitat. Les energies renovables depenen dels fenòmens naturals i cal que hi hagi vent per produir energia eòlica o que hi hagi sol per generar electricitat amb plaques fotovoltaiques.Generarà tensions d’equilibri i tensions en el preu de l’energia, i per tant obligarà a adaptar el consum. En èpoques de molt fred, quan augmenta la demanda, amb poc sol i poques precipitacions, la producció serà menor i el preu de l’electricitat augmentarà.Perquè la informació i l’ús que fem d’aquesta informació són la clau. El repte del sector de l’energia és tenir cada cop més informació, precisa i valuosa, tant de les necessitats reals com de les necessitats futures dels clients.Si aconseguim gestionar les necessitats dels clients perquè consumeixin a les hores punta només allò imprescindible i que deixin per a les hores baixes el consum que no és urgent, podrem adaptar-nos a les fluctuacions del mercat. Però per fer-ho hem de reunir tota aquesta informació, fer-ho de forma intel·ligent i treure’n el màxim rendiment.És com l’ús de la bateria del mòbil. Si es baixa el contrast de la pantalla o es desactiven les dades o les notificacions de les aplicacions que menys es fan servir, la bateria aguanta més. Avui dia hi ha telèfons intel·ligents que a l’inici del dia ja saben, en funció del seu propietari, com han de gestionar la bateria perquè aguanti fins a la propera càrrega. Doncs amb el sistema elèctric hem d’aconseguir fer el mateix, però a nivell global. Si sabem en quins moments consumeixen els ciutadans, quin temps farà, com fluctuarà la demanda i la producció, podem fer que la xarxa elèctrica sigui més eficient, podem fomentar el consum en els moments en què hi ha més producció i, sobretot, podem donar eines als clients perquè ells mateixos gestionin millor el seu consum elèctric. Les oportunitats que ens ofereix la digitalització són infinites, tant per a la gestió del sistema elèctric com per als serveis que oferim als nostres clients. Ara hem de saber aprofitar-les i aplicar-les bé a Andorra.El sector energètic encara està estructurant línies de negoci. S’estan creant moltes empreses en l’àmbit de la digitalització, de la recuperació i la gestió d’aquesta informació, i alhora totes les grans elèctriques estan desenvolupant-se en aquest àmbit o comprant empreses petites d’aquest sector per desenvolupar un nou mercat. Sabem que hi ha molt potencial, però també sabem que encara queden infinites aplicacions pràctiques per descobrir.FEDA es troba en aquest mateix punt. Estem mirant el que es fa al món i preparant el sistema d’informació per adaptar la visió global de totes les activitats de FEDA, ja siguin calor, mobilitat, distribució o producció d’electricitat...) per poder gestionar tota la informació que tenim de forma global. Volem poder treure el màxim de valor de la informació que tenim per oferir serveis en aquest sentit als clients d’Andorra. Abans que els efectes de la volatilitat de les fonts d’energia i de les fluctuacions de preus afectin els clients d’Andorra, hem d’adaptar el sistema amb la digitalització.