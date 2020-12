Adaptar i digitalitzar les assegurances

Assegur aposta per l'omnicanalitat, una oferta més adaptada als usuaris i la millora de l'experiència de client

Actualitzada 18/11/2020 a les 12:35

Aquest 2020 està sent un any realment diferent; la situació que estem vivint ha emfatitzat la importància d’una macrotendència que algunes empreses ja havien començat a treballar: la digitalització. “L’omnicanalitat, la digitalització i l’experiència del client a la nostra comunitat virtual són els motors del canvi que la societat demana avui en dia”, manifesta Iago Galindo, director tècnic d’Assegur. “Els canvis socials són permanents i molt ràpids i és clau que les empreses sapiguem llegir i adoptar-nos a aquesta nova realitat”, afegeix Galindo.



“Des d’Assegur, ens hem plantejat aquesta transició amb la premissa que ens caracteritza com a empresa: el servei al client, és el valor fonamental que ens defineix com a companyia. Creiem fermament que adaptar-nos al que el client necessita, com i quan ho necesita, és primordial”, assenyala Christel Tor­res, responsable de màrqueting i comunicació de l’empresa.



En aquest procés de digitalització que estem vivint hi ha diversos projectes que ho exemplifiquen, com el rellançament de l’app d’Assegur a principi del 2021 amb noves funcionalitats i més serveis per al client. Amb la nova app el client podrà comunicar-se amb el seu gestor o agafar cita prèvia; declarar un sinistre i fer tot el seguiment; sol·licitar assistència per la llar o a la carretera; veure, gestionar i pagar els rebuts, entre d’altres. Miquel Rivera, responsable de sistemes de la companyia, apunta que l’app s’està consolidant “com un nou canal per dur a terme els processos propis d’una assegurança de forma còmoda i eficaç, quan i des d’on el client vulgui”. I és més, també permetrà tarificar i contractar assegurances online.



La innovació en producte es tradueix, per una banda, a adaptar-se al dia a dia del client, com ara amb la cobertura de TotLlar, que ofereix electrodomèstics de cortesia en cas d’averia. I, per altra banda, en productes que responen a necessitats actuals com, per exemple, l’assegurança de ciberseguretat “que ara és un dels productes més interessants per a les empreses”; o l’assegurança de mòbil “que estem a punt de llançar i que és tota una novetat al país”, subratlla Galindo.



En una asseguradora és important el moment del sinistre. En aquest sentit, el director tècnic d’Assegur apunta que “estem implementant el teleperitatge, una solució que ens permet gestionar de manera més ràpida el sinistre i això deriva en una major satisfacció del client”.



En un moment crític com l’actual, “és important que el client senti que estem al seu costat, respondre de manera ràpida a les seves peticions i comunicar-li que pot contactar amb nosaltres per qualsevol mitjà presencial o digital (e-mail, WhatsApp, videotrucada, app, web o xarxes socials), i que si ho prefereix també pot sol·licitar cita prèvia per evitar haver de fer cua”, conclou Torres.