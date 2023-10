Temps de tradicions

Actualitzada 26/10/2023 a les 17:33

Dues festes d’origen pagà

Halloween té les seves arrels en la festa celta anomenada Samhain, que celebrava el canvi d’estació i era una època on es considerava que els límits entre el món dels vius i el dels morts es difuminaven. Quan l’Església va voler cristianitzar aquesta tradició, va designar l’1 de novembre Tots Sants (All Saints’ Day) per honrar tots els sants i màrtirs. La nit anterior, el 31 d’octubre, va ser anomenada All Hallows’ Eve, que amb el temps es va convertir en Halloween. La castanyada és una festa tradicional catalana que té lloc la nit del 31 d’octubre amb l’1 de novembre, en què se celebra tant l’entrada de la tardor com la commemoració dels éssers estimats que han mort. Els seus orígens, uns antics rituals funeraris, també són pagans.

La proximitat de la festa de Tots Sants ens porta una vegada més al dilema de celebrar Halloween o la castanyada. Aquest debat, que en molts casos enfronta tradició amb modernitat, s’ha convertit en una qüestió recurrent quan s’acosten aquestes dates. El que és clar és que hi ha una bretxa generacional important entorn d’aquestes dues tradicions, ja que mentre els més joves es decanten per les disfresses, entre les persones més gran perviuen els costums més propis del país. Halloween, amb les seves arrels en les antigues tradicions celtes, va guanyar força als Estats Units i de mica en mica ha crescut en popularitat a escala mundial. La seva característica més distintiva són les disfresses, tant les relacionades amb el món del terror com amb personatges de la cultura popular, i és una festa que fomenta la creativitat i l’expressió personal.La castanyada és una festa amb orígens més autòctons, que tradicionalment se celebra amb una important varietat de productes de l’època, com les castanyes, els panellets i els moniatos. Aquesta celebració està estretament relacionada amb l’arribada de la tardor i la veneració dels morts.La decisió entre celebrar Halloween o la castanyada és molt personal i sovint es basa en l’arrel cultural i les preferències individuals. Moltes persones joves veuen Halloween com una oportunitat per unir-se a una celebració globalment popular i expressar-se de manera lúdica, mentre que altres, especialment les més grans, segueixen sent fidels a la castanyada com una part important de les seves arrels i identitat cultural.“Gairebé cada any ens reunim tota la família per Tots Sants i les diferències entre generacions ja es veuen de seguida: els meus pares continuen fent la castanyada de tota la vida, però als meus fills, que ara tenen 13 i 15 anys, sempre els agrada venir disfressats en aquesta trobada”, comenta Gemma Terraza, veïna de Sant Julià de Lòria de 46 anys.“No crec que la castanyada es perdi, però també és normal que les persones més joves prefereixin disfressar-se i passar-ho bé. No crec que una tradició sigui incompatible amb l’altra”, assenyala, al seu torn, Òscar Tornos, de 52 anys i resident a la capital. En el mateix sentit s’expressen l’Emma i la Laia, dues amigues de 25 i 26 anys, respectivament, que celebren sempre les dues festes. “Halloween és una celebració més lúdica, mentre que la castanyada té una càrrega més més emotiva. Per què no es poden combinar i gaudir les dues experiències?”, es pregunten.Que la castanyada es manté amb força ho demostra el fet que les comandes dels dolços tradicionals de l’època, els panellets, continuen a l’alça. “És cert que aquesta temporada ha començat una mica fluixa, perquè el temps de tardor ha trigat a arribar, però aquests últims dies ja hem començat a tenir molta demanda”, relata Vania da Silva, responsable dels forns i pastisseries Art i Pa. “Com sempre, els de pinyons són els més demanats, tot i que també hi ha gent que aposta per altres sabors i ingredients, com ara ametlla, coco, codony, pinya i xocolata”.A més, Da Silva posa en relleu que aquest any el preu dels panellets ha baixat, situació que fa preveure un increment de les vendes. “El cost dels pinyons ha anat a la baixa”, de manera que el quilo de panellets “s’ha rebaixat uns cinc euros aquesta temporada”, especifica.Mentrestant, les disfresses de Halloween ja comencen a mostrar-se als aparadors de les botigues. “Ja fa dies que la gent ens demana material per disfressar-se o per ambientar la casa”, explica el gerent de Party Fiesta, Toni Mingorance, que remarca com l’establiment ja ho té “tot a punt” per a la celebració: “No tan sols ens demanen disfresses, sinó també decoracions per a taules, maquillatge, complements... realment Halloween té molta tirada els últims anys i m’atreviria a dir que a dia d’avui fem més vendes a final d’octubre que per Carnaval”.Les opcions per celebrar Halloween al país són cada cop més àmplies. “A més de les festes que s’organitzen en pubs i discoteques, o de les que es puguin muntar en l’àmbit privat, també hi ha propostes com el Passatge del terror de la Massana, que té molt bona acollida”, comenta Jonathan González, membre i expresident de l’associació Frikis Andorra. Així mateix, aprofitant que La Massana Còmic se celebra aquest any a tocar de Tots Sants, “hem volgut organitzar un concurs de cosplay i alguns tornejos de jocs de taula o de rol. Serà molt divertit”.