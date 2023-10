Una tardor estiuenca

Actualitzada 17/10/2023 a les 20:49

Previsió de temperatures a l’alça

El període 2023-2027 serà molt probablement el més calorós mai registrat, a causa de l’impacte dels gasos d’efecte d’hivernacle i el fenomen meteorològic conegut com El Niño, que estan provocant un augment sense precedents de les temperatures, segons va alertar aquest estiu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM). “Hi ha un 98% de probabilitats que almenys un dels pròxims cinc anys, i el quinquenni en el seu conjunt, sigui el més calorós mai registrat”, va declarar aquest organisme de les Nacions Unides. A més l’OMM va estimar en un 66% les probabilitats que la temperatura mitjana anual de la superfície de la Terra superi en 1,5 graus els nivells preindustrials durant almenys un d’aquests cinc anys.

Ja fa gairebé un mes que vam entrar a la tardor meteorològica, però no ha estat fins a començament d’aquesta setmana que hem començat a experimentar temperatures pròpies d’aquesta estació. La situació atípica viscuda durant bona part del que portem de mes ha deixat estampes insòlites per a l’època i registres rècord a les estacions meteorològiques.En paral·lel, les autoritats han pres mesures que fins fa pocs anys haurien estat impensables per a un mes d’octubre, com les restriccions d’aigua decretades a la Massana o la decisió dels comuns de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella de precintar barbacoes i berenadors per risc d’incendi.“És cert que estem vivint un inici de tardor molt estrany. Ara caldrà veure si això es repetirà cada any o si realment ha estat una excepció”, apunta Isidre Mayoral, veí de la capital de 56 anys, qui assegura que “mai havia vist unes temperatures tan altes en aquesta època. De moment, ja ens hem quedat sense temporada de bolets i ja podem encreuar els dits perquè no ens quedem també sense temporada d’esquí”, afegeix.En el mateix sentit s’expressa Sònia Martí, escaldenca de 27 anys. “La gent que nega el canvi climàtic potser s’hauria de començar a replantejar la seva postura. Ni han estat normals els darrers estius ni han estat normals els darrers hiverns”, opina, al mateix temps que celebra que el país “ja s’hagi començat a replantejar el model turístic”, perquè “si les mateixes estacions estan potenciat tant les activitats d’estiu és perquè saben que la neu no sempre es podrà garantir en un futur”.De moment, la calor atípica d’aquest octubre ja està impactant de ple en el sector de la moda. “Està costant molt de vendre la nova col·lecció de tardor-hivern”, apunta Susana Ribeiro, responsable de l’establiment Twenty d’Andorra la Vella. “Si no fa el temps propi de l’estació, és normal que els clients no es decideixin a fer el canvi d’armari i a comprar roba d’abric”, afegeix. I posa en relleu que “ja a final d’agost comencem a rebre les primeres novetats de la temporada, de manera que hem estat gairebé un mes i mig amb roba de tardor mentre al carrer la gent seguia en màniga curta”. Ara, només espera que el canvi de temps impulsi novament les vendes.“El que es coneix com a roba d’entretemps anirà desapareixent, i dissenyadors i fabricants tèxtils s’hauran d’acabar adaptant a una nova realitat climàtica”, augura una altra font del sector, que prefereix restar en l’anonimat. “A l’estiu les vendes van anar força bé, però a partir del setembre van baixar en picat per les altes temperatures. Molts clients buscaven samarretes quan totes les botigues ja havíem començat a rebre gènere de tardor”.La situació viscuda durant aquestes primeres setmanes de tardor ha estat deguda a “una dorsal anticiclònica provocada per l’entrada d’una massa d’aire càlid provinent de l’Àfrica”, comenta la meteoròloga i investigadora d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) Anna Albalat. “El bloqueig d’aquesta dorsal s’ha traduït en temperatures anormalment altes durant molts dies, i també en un llarg període sense precipitacions: des del 21 de setembre que no hem tingut pluges”, precisa.Albalat posa èmfasi en el fet que els termòmetres han registrat valors molt per sobre de la mitjana. “A l’octubre hem tingut fins a 11 dies considerats d’estiu, és a dir, amb màximes superiors als 25 graus”. Així mateix, les temperatures assolides durant bona part del mes han estat “d’entre sis i vuit graus per sobre de la mitjana habitual”.La investigadora de l’AR+I avisa que, tot i el canvi de temps registrat a començament d’aquesta setmana, “que esperem que serveixi per desactivar l’alerta de risc d’incendis i comenci a aportar les primeres precipitacions”, és de preveure que fenòmens com el que hem viscut en aquesta arrencada de tardor deixin de ser excepcionals per convertir-se en habituals.“No hem d’oblidar que el canvi climàtic accentua aquests extrems, amb temperatures anòmales fora de les èpoques que els són pròpies”, explica. En definitiva, “s’acabarà desdibuixant la frontera estacional i ens trobarem amb episodis de sequera en períodes tradicionalment plujosos, i viceversa”.