Tecnologia al canell

Actualitzada 09/10/2023 a les 19:06

Rellotge o polsera d’activitat?

A l’hora de triar entre un rellotge intel·ligent i una polsera d’activitat, és important tenir present quin ús li volem donar al dispositiu. En general, les polseres són més simples i minimalistes, enfocades a registrar la nostra activitat física i notificar-nos determinats esdeveniments del telèfon mòbil, com ara les trucades. Són més lleugeres i gaudeixen d’una major autonomia que els smartwatches. Si per contra busquem un aparell amb una interfície més amigable i completa per interactuar amb el telèfon, aleshores els rellotges intel·ligents són el nostre gadget més adient. Sigui com sigui, i com succeeix amb altres aparells, les gammes més altes suporten millor el pas del temps en integrar components més potents, major connectivitat i més actualitzacions.

La dels rellotges intel·ligents ha estat una de les tecnologies que més han evolucionat en els darrers anys, convertint-se en un element habitual al canell de moltes persones. Aquesta tendència, en la qual també s’inclouen les anomenades polseres d’activitat –un dispositiu generalment més assequible i que està més directament vinculat amb el monitoratge de l’exercici físic–, ha revolucionat la manera com ens comuniquem, controlem la salut i gestionem l’agenda del dia a dia.Tot i que els avantatges d’aquesta tecnologia són indiscutibles, també cal tenir presents els diversos inconvenients que té associats, sobretot pel que fa a les qüestions relacionades amb la protecció de dades i amb la dependència excessiva que poden generar els dispositius.“És cert que cal fer un ús responsable d’aquests aparells, perquè corres el risc d’estar sempre pendent del rellotge”, admet Marc López, un jove escaldenc de 29 anys que va decidir comprar-se un smartwatch l’any passat. “Afortunadament, té moltes opcions de personalització, i en els moments que haig d’estar concentrat puc desactivar notificacions o deixar només les que m’interessen.”“Rebre missatges i respostes ràpides a través del rellotge m’ha estalviat temps i ha millorat la meva productivitat”, remarca Anna Espinosa, veïna de la Massana de 44 anys, que reconeix que el rellotge intel·ligent “et permet filtrar ràpidament missatges i trucades sense necessitat de treure el telèfon en cada moment”. També posa en relleu, però, que cal saber utilitzar correctament el dispositiu. “Fora de la feina o quan necessito estar centrada en una cosa l’acostumo a tenir desactivat, perquè pot arribar a ser molt invasiu.”Per altra banda, les polseres d’activitat s’han convertit en unes aliades imprescindibles per a les persones que fan exercici regularment. “M’agrada fer esport a l’aire lliure i d’aquesta manera puc controlar fàcilment el ritme cardíac, les calories que cremo... i al cap del dia t’informa de tot l’exercici que has fet”, relata Adriana Pozo, resident a Andorra la Vella de 34 anys.Obsessionar-se amb la monitorització constant de les funcions vitals, però, pot resultar contraproduent. Per aquest motiu, “és fonamental no caure en l’abús d’aquests dispositius i respectar sempre els temps de descans que ens recomanen els mateixos aparells”, explica Jordi Camós, conferenciant i formador expert en l’ús de noves tecnologies. “Si l’usuari és una persona hipocondríaca, la polsera li pot generar encara més ansietat. I si és addicta a l’esport, segurament no li caldrà ni polsera, que al cap i a la fi no deixa de ser un complement més”, agrega.La privacitat és un dels aspectes que més preocupen l’especialista. “Hem de tenir clar quines dades recopilen els smartwatches, per exemple les relatives a salut o geolocalització, on va a parar aquesta informació i qui hi té accés”. I alerta que “s’han donat casos de bretxes importants de seguretat, ja que les dades estaven emmagatzemades en servidors no xifrats”. Per aquest motiu, recomana “assessorar-se bé a l’hora de comprar un d’aquests rellotges i apostar per marques que tenen molt en compte la privacitat.Així mateix, Camós avisa que els rellotges intel·ligents suposen “una font constant d’interrupcions, amb notificacions i alertes que acaparen tota l’atenció”. Per això, és important “fer-ne un ús racional i configurar aquests avisos segons les nostres necessitats”.L’obsolescència programada és un altre hàndicap dels smartwatches. “La tecnologia avança molt ràpid, i l’usuari ha d’instal·lar actualitzacions constants, fins que arriba un moment en què el rellotge, que acostuma a tenir un cost elevat, queda obsolet”, asse­nyala Camós. “Apple, per exemple, ja ha retirat actualitzacions i material per reparar els primers models, que daten del 2015”, puntualitza.Amb tot, l’especialista també ressalta els avantatges inqüestionables d’aquesta tecnologia. “Tot allò relacionat amb el seguiment de la salut és molt positiu, perquè, si no ens obsessionem, incentiva a dur un estil de vida saludable”, subratlla.I a més d’estalviar-nos l’ús directe del telèfon per consultar missatges o per comunicar-nos amb l’assistent de veu, Camós també apunta que els rellotges intel·ligents poden salvar vides. “Alguns models incorporen detector de caigudes que avisen automàticament els serveis d’emergència si detecten un cop. S’ha donat casos de ciclistes o corredors accidentats que han estat atesos ràpidament gràcies a aquesta funció”.