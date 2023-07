Temps de vacances

Actualitzada 10/07/2023 a les 19:21

Mentre els viatges per vacances d’andorrans i residents creixen de manera significativa respecte a estius anteriors, el mateix passa amb els turistes estrangers que visiten el Principat. “El sector receptiu s’està reactivant força”, apunta la portaveu de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra (AAVA), Maica Terrones. “Predominen visitants espanyols i portuguesos, i hem recuperat també el client del nord d’Europa. Les perspectives són força altes quant a ocupació”, explica. Pel que fa a les destinacions preferides dels ciutadans del país, aquest any “destaquen llocs com els Estats Units, sobretot Califòrnia i Nova York, mentre que l’Àsia torna amb molta força, especialment el Japó”. En mitja distància “triomfen Espanya, França i Portugal, i les destinacions de platja, com les illes gregues, Croàcia o Sardenya”.

Després d’una Setmana Santa amb xifres molt positives pel que fa a desplaçaments vacacionals, aquest estiu es preveu que la tendència es mantingui a l’alça, amb registres fins i tot superiors als de 2019, l’any anterior a l’esclat de la covid-19. Les ganes de viatjar s’imposen així al context generalitzat d’inflació, de manera que l’important increment de preus –que també han tocat de ple el sector del turisme– no ha frenat la demanda, que segueix sent molt elevada.“Després de quatre anys sense fer un viatge llarg el meu marit i jo ens hem decidit per anar deu dies a Tailàndia a final d’agost”, apunta Catia Miralles, veïna de Sant Julià de Lòria de 38 anys. “Vam reservar-ho amb temps i a un preu raonable, i també hem triat aquesta destinació perquè allà, en general, tot és força més assequible”, afegeix.Al costat de la reactivació dels viatges de llarga distància, països com Espanya, Portugal, França o Itàlia continuen cridant molt l’atenció dels viatgers andorrans. “Faré una ruta pel nord de França amb uns amics: Vall del Loira, Bretanya, Normandia... és una zona que es pot recórrer fàcilment en cotxe i sempre ens agrada anar al nostre aire”, comenta Manel Rodrigues, escaldenc de 31 anys.Galícia i el nord de Portugal és l’opció escollida per l’Aina i la Raquel, dues amigues residents a la capital de 27 i 29 anys. “Anirem de Santiago de Compostel·la a Porto, és una zona que no coneixem i ens crida l’atenció. En el seu cas, han optat per viatjar en avió i llogar un vehicle en destí. “Ens resulta més còmode, perquè, de l’altra manera, entre anar i tornar ja perds pràcticament quatre dies a la carretera”, assenyalen.Les agències de viatges confirmen que les sensacions són més que positives pel que fa als desplaçaments d’aquestes setmanes d’estiu. La portaveu de l’associació del sector, Maica Terrones, es mostra molt satisfeta amb el volum de reserves, que a hores d’ara ja se situen “un 5 per cent per sobre de les registrades l’any 2019, l’estiu anterior a la pandèmia, que va ser excepcionalment positiu, gairebé de rècord”, ressalta.Terrones admet que “la inflació continua molt present en l’àmbit del turisme”, i que aquesta es fa notar en tots els aspectes”, especialment “en el cost dels passatges aeris, que segueix sent força elevat per les repercussions de la guerra d’Ucraïna en el preu del carburant. És cert que els preus s’han moderat en els darrers mesos, però les tarifes continuen sent més cares que habitualment”, subratlla. El mateix passa amb les estades hoteleres, que també han vist augmentar notablement els costos. “Tot forma part de la mateixa cadena: si els preus de l’alimentació, de l’energia i dels serveis pugen, aquests establiments no tenen més remei que fer el mateix. A tot això cal sumar-hi que, en temporada alta, els preus ja són elevats per si mateixos”, puntualitza la representant de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra (AAVA).Davant aquesta situació, els clients miren de capejar el temporal com poden. “Hi ha hagut un canvi d’hàbits força significatiu. D’entrada, es mira de reservar amb molta més antelació, fet que afavoreix que es puguin trobar ofertes específiques o vols més barats”, indica Terrones. D’aquesta manera, “molta gent ja va començar a preparar les vacances d’estiu amb tres o quatre mesos d’anticipació”.D’altra banda, “també es busca viatjar en èpoques en què els preus no són tan elevats. Aquest any hem tingut moltes reserves per als mesos de juny, juliol i setembre, mentre s’ha intentat evitar en la mesura del possible l’agost, que és el mes més car per excel·lència”, explica la responsable d’una agència de viatges. La mateixa font també assenyala que, “a diferència d’altres anys, ara es busquen estades més curtes, o se sacrifica la categoria d’hotel per mirar de contenir la despesa global de les vacances”.Sigui com sigui, “les ganes de viatjar estan vencent la difícil conjuntura actual”, resumeix Maica Terrones, que destaca, igualment, que la progressiva supressió de restriccions sanitàries en moltes regions després dels pitjors anys de la covid-19 també ha suposat un al·licient important. “Per a aquest estiu hi ha una demanda important de vacances a països asiàtics, molts dels quals han estat el últims a aixecar les mesures davant la pandèmia”, conclou.